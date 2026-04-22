La UAT será sede del Congreso Nacional e Internacional de Trabajo Social

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el fin de analizar los desafíos sociales contemporáneos y proponer soluciones innovadoras, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) será sede del LXIII Congreso Nacional y XIII Internacional de Trabajo Social, que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo de 2026 en el Campus Victoria.

La Dra. Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), informó que este encuentro se organiza con el respaldo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado y la colaboración de la Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social (AMIETS).

Indicó que, bajo el lema “Derechos Sociales, Bienestar y Buen Vivir”, el evento busca fortalecer el impacto de la profesión en la reconstrucción del tejido social, donde se contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

En ese contexto, destacó la importancia de profundizar en las necesidades y las problemáticas principales de la sociedad “para poder contribuir a que el tejido social realmente sea impactado, con lo que nosotros tenemos como parte de la formación académica”, señaló.

Explicó que esta disciplina ha evolucionado de manera importante con el paso de los años, y recalcó la trascendencia de impulsar estos congresos académicos y de investigación para involucrar a los futuros profesionales en las nuevas tendencias, así como con el estudio y estrategias que serán claves para afrontar las problemáticas que afectan a la sociedad.

La directora Blanca Guadalupe Cid de León informó que se ha convocado la participación de especialistas, académicos y profesionales del trabajo social y otras áreas, con la finalidad de crear un espacio para el intercambio de experiencias que enriquecerán la formación universitaria del alumnado.

Indicó que, en referencia a las temáticas de este encuentro, la institución ha venido trabajando de manera permanente con otras facultades de diferentes universidades del país, además de publicar libros y otros productos académicos que se estarán exponiendo durante los eventos.

Finalmente, agradeció al rector Dámaso Anaya por su apoyo incondicional, su respaldo y el compromiso para que se lleve este importante encuentro académico que, sin duda, contribuirá al fortalecimiento de la formación profesional y el impulso del trabajo social en Tamaulipas y México.