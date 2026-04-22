Llegará el sabor de Tamaulipas al Festival del Taco

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La riqueza gastronómica de Tamaulipas formará parte del Festival del Taco 2026, que se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de Taxco, bajo el concepto nacional “32 sabores, 32 estados”.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que este emblemático evento reunirá en la Plaza Borda a las 32 entidades federativas, ofreciendo una muestra representativa de la diversidad culinaria del país.

Del 30 de abril al 2 de mayo, visitantes y turistas podrán disfrutar de un recorrido gastronómico a través de las distintas variedades de tacos que caracterizan a las regiones de México.

El funcionario señaló que este festival no solo celebra uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, sino que también fortalece los vínculos culturales y turísticos entre las entidades.

“Cada taco tamaulipeco refleja la identidad productiva del estado, desde la agricultura y la ganadería, hasta las tradiciones culinarias que dan origen a su sabor característico”, expresó.

Asimismo, subrayó que Tamaulipas cuenta con una amplia variedad gastronómica que atrae a visitantes locales, nacionales e internacionales, consolidándose como un destino con identidad culinaria propia.

Finalmente, indicó que este festival forma parte de las actividades paralelas del Tianguis Turístico de México 2026, que se celebrará en Acapulco del 27 al 30 de abril, donde Tamaulipas participará con una destacada presencia para promover sus atractivos turísticos.