Colabora SEBIEN en el cuidado de la salud del personal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de fortalecer la prevención en salud y detectar oportunamente factores de riesgo cardiovascular, personal de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) recibió capacitación y valoración física, informó la titular de la dependencia, Silvia Casas González.

La actividad estuvo dirigida a más de 300 servidoras y servidores públicos, con el objetivo de favorecer su desarrollo integral y contribuir a la mejora en la calidad del servicio que se brinda a la población.

Esta estrategia se implementó bajo un enfoque de protección y autocuidado, a través de la Secretaría Técnica, en coordinación con la Dirección de Capacitación y Análisis Estratégico, así como la Subdirección de Formación y Capacitación.

Con la colaboración de la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable de la Secretaría de Salud, se desarrolló la estrategia “Atención Oportuna y Reducción de Riesgo Cardiovascular”, orientada a identificar de manera temprana factores asociados a enfermedades cardiovasculares.

Estas acciones buscan prevenir complicaciones como hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular y otras afecciones del sistema circulatorio entre el personal.

La jornada se llevó a cabo en el piso 19 de la Torre de Oficinas Gubernamentales “Bicentenario”, donde personal especializado de la Secretaría de Salud brindó atención personalizada a las y los participantes.

Como parte del programa, se impartió la conferencia “¿Qué es la Medicina de Estilo de Vida?”, a cargo del doctor Lujhon Guillermo Flores Gutiérrez, en el Auditorio del Instituto Registral y Catastral.

La titular de SEBIEN destacó que, de manera continua y sistemática, el personal recibe capacitación en diversos ámbitos, con el objetivo de fortalecer su desempeño y garantizar una atención eficiente a la ciudadanía.

Subrayó que el bienestar de las y los servidores públicos es fundamental para el adecuado ejercicio de sus funciones, ya que impacta directamente en la calidad del servicio, en congruencia con la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.