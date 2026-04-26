Condenan a un hombre a 84 años de prisión por delito de violación

Redacción Infonorte

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El Agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, obtuvo del Órgano Jurisdiccional fallo condenatorio de 84 años de prisión, en contra de José Luis “L”, por el delito de Violación.

Los hechos que se le imputan ocurrieron a partir del 18 de abril de 2025, en un domicilio ubicado en una colonia al poniente de este municipio, donde el imputado agredió sexualmente a la víctima en diversas ocasiones, ejerciendo violencia física para consumar los actos.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad judicial valoró los medios de convicción expuestos, dictando la sentencia condenatoria, así como la suspensión de sus derechos civiles y la correspondiente amonestación.