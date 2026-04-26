Disfrutan miles de familias de DIFZania, festejo dedicado a la familia y la niñez de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En un ambiente de alegría, unión y convivencia, el Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya y el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevaron a cabo DIFZania 2026, un festejo dedicado a todos los integrantes de la familia, especialmente para las niñas, niños y adolescentes.

Bajo la temática “Mi Familia, Mis Héroes”, esta cuarta edición reunió a miles de familias de los municipios de la región centro del estado, quienes disfrutaron de un día lleno de actividades recreativas, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo espacios de sana convivencia.

“Felicitar a todos los que participan en la organización de esta fiesta, que está dedicada a lo que más queremos: nuestras niñas, niños y adolescentes. Mucho de lo que hacemos es con esa visión de futuro”, expresó el gobernador Américo Villarreal durante la inauguración.

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas destacó el valor de compartir en familia: “Estamos muy felices de festejar juntos el Día de la Familia y el Día del Niño; a divertirnos y a pasar un día lleno de alegría, que es lo que debemos fomentar siempre en nuestros hogares”.

El mandatario estatal reiteró que este tipo de actividades reflejan el compromiso de construir una sociedad con mayores oportunidades, bienestar y entornos de paz, donde la convivencia familiar sea la base para el desarrollo de las futuras generaciones.

Tras el arranque del evento, las autoridades realizaron un recorrido por los distintos módulos instalados por dependencias estatales, además de participar en el programa Radio Aventura del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, donde compartieron experiencias y mensajes dirigidos a las familias tamaulipecas.

La celebración se desarrolló de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche en el Recinto Ferial, donde las y los asistentes disfrutaron de juegos, concursos, espectáculos, regalos y refrigerios gratuitos. De manera simultánea, esta actividad se replicó en diversos municipios del estado.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz reafirman su vocación de servicio hacia cada persona, grupo o población de atención prioritaria, promoviendo entornos de bienestar, unidad y esperanza, como parte de esta visión humanista.