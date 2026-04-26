Promueven el turismo deportivo, la caza y la pesca en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.– Con el objetivo de impulsar el turismo deportivo y fortalecer la economía local, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, promueve actividades que amplían la oferta turística, incrementan la afluencia de visitantes y generan mayor derrama económica en la entidad.

En este contexto, se llevó a cabo la segunda fecha del torneo “Pescando X Tamaulipas”, Serial Regional, en la Presa Pedro J. Méndez, ubicada en el municipio de Hidalgo, con una bolsa de premios superior a los 100 mil pesos.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que la coordinación interinstitucional permite potenciar resultados en beneficio de la sociedad. “Al trabajar de manera conjunta, multiplicamos el impacto económico y turístico”, señaló.

Indicó que Tamaulipas se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en turismo deportivo, generando beneficios económicos a través de servicios como hospedaje, guías especializados y actividades complementarias.

Asimismo, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia estatal orientada a promover un turismo sustentable, aprovechando los recursos naturales como presas, ríos y áreas cinegéticas, lo que permite ofrecer experiencias atractivas durante todo el año, tanto en torneos como en actividades recreativas y de negocios.

Por su parte, el vocal de la Comisión de Caza y Pesca, Luis García, informó que se contempla la realización de torneos a lo largo del año para fortalecer de manera permanente este sector en crecimiento.

Destacó que la entidad cuenta con más de 500 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), las cuales contribuyen a la preservación de la fauna y, al mismo tiempo, posicionan a Tamaulipas como destino para el turismo cinegético nacional e internacional.

En el evento participaron también Carlos Serna y María Guadalupe Mercado Castillo, entre otras autoridades y representantes del sector.