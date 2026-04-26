Rodeado de niños alegres, el gobernador Américo y el rector Dámaso Anaya disfrutaron de las amenidades de la UAT en el DIFzania 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

¡Qué divertido!, expresaron la mañana de este sábado, niñas y niños que corrieron entre los tres módulos que instaló la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el festival familiar DIFzania 2026.

Y es que en el Recinto Ferial del Parque Bicentenario, se dieron cita decenas de familias completas. Padres con sus hijos llenos de energía que acudieron a los stand de las principales instituciones de Tamaulipas para celebrar el próximo Día del Niño.

En un ambiente de alegría y sano esparcimiento, que incluso fue favorecido por el clima que nubló toda la mañana, se llevó a cabo este evento dedicado a la infancia de Ciudad Victoria y donde la UAT tuvo una fuerte y nutrida presencia con distintas actividades cuyo propósito fue acercar el quehacer universitario a los niños quienes disfrutaron de juegos lúdicos, botargas y dinámicas deportivas.

Desde temprana hora las familias que se dieron cita al recinto ferial de Ciudad Victoria pudieron convivir con los jugadores del Equipo de Fútbol Correcaminos de la UAT, así como con las jugadoras del CorreBasket UAT.

En ese marco, el rector Dámaso Anaya Alvarado y su esposa la Lic. Isolda Rendón de Anaya, recibieron al gobernador Américo Villarreal Anaya y a su esposa la Dra. María de Villarreal, quienes previamente habían inaugurado el evento y recorrido áreas como: La Salud, donde conocieron el Protocolo de Vacunación y los Objetivos de la Semana Nacional de Vacunación.

En los módulos de la UAT, los asistentes conocieron el proceso de elaboración de la lombricomposta que es un biofertilizante orgánico de alta calidad, producido por la digestión de residuos orgánicos por parte de lombrices.

Además, los niños se divirtieron en la dinámica “100 matemáticos dijeron” e interactuaron con los juegos de realidad virtual que presentó la Universidad.

En los stands deportivos, los niños pudieron convivir con los jugadores y jugadoras profesionales de los equipos de la UAT, quienes, además, dieron consejos sobre cómo ser mejores en la técnica para el fútbol y el basquetbol. Estos lugares fueron visitados por el mandatario tamaulipeco y su esposa quienes al igual que los niños prácticaron las amenidades ofrecidas por los empleados de la Universidad.

Al final de la jornada el rector Dámaso Anaya, destacó la importancia de acercar la actividad de la UAT a la comunidad infantil y felicitó el esfuerzo de la Dra. María de Villarreal, al organizar un evento de tanta relevancia para el sano esparcimiento de las familias en esta capital.

Cientos de niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una calurosa tarde mitigada por las paletitas heladas, las botargas, los juegos, pero también el aprendizaje llevado por la UAT, donde los pequeños interactuaron con la realidad virtual y con la ciencia básica.