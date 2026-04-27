DIF Tamaulipas mantiene abierta la convocatoria “Familias en Paz 2026”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la finalidad de incidir en el bienestar y el desarrollo de la población de atención prioritaria por medio de iniciativas de asistencia social, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, invita a las organizaciones civiles donatarias a participar en la convocatoria “Familias en Paz 2026”, la cual contempla apoyo económico para la implementación de proyectos sociales.

A través de este programa, las organizaciones seleccionadas podrán acceder a financiamiento que va de los 250 mil hasta los 500 mil pesos, cubriendo hasta el 30 por ciento del costo total de sus iniciativas, lo que permitirá fortalecer sus acciones en beneficio de las familias tamaulipecas.

Las iniciativas deben ser presentadas en línea, teniendo como fecha límite el 3 de mayo del presente año, cumpliendo con los documentos y especificaciones indicadas en la convocatoria, disponible en la página https://sistemadiftamaulipas.gob.mx/familiasenpaz/.

Las propuestas serán valoradas por un comité de evaluación integrado por investigadores, docentes universitarios y especialistas en asistencia social, quienes seleccionarán los proyectos con mayor impacto social.

Cada organización participante deberá cumplir con criterios como contar con un órgano de gobierno, disponer de un modelo de intervención enfocado en la población de atención prioritaria y contribuir a atender las causas estructurales de la pobreza.

Los proyectos deberán tener alcance en los 43 municipios del estado y ejecutarse en un periodo de entre 6 y 12 meses, priorizando acciones en infraestructura, equipamiento y programas de capacitación que fortalezcan los servicios que brindan.

Además del financiamiento, las organizaciones seleccionadas recibirán asesoría técnica para asegurar una correcta implementación y sostenibilidad de sus proyectos, promoviendo la colaboración comunitaria y resultados de largo plazo.

Con “Familias en Paz”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil para construir entornos más seguros, solidarios y con mayores oportunidades para todas las familias de Tamaulipas.