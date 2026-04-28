Ciudad Victoria: Lleva soluciones alcalde a escuela Emilio Portes Gil

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La presencia del alcalde Eduardo Gattás Báez en nuestra escuela Emilio Portes Gil no se trata solo de una visita, se trata de resultados que resuelven una situación que impactaba directamente a 584 alumnos; así lo consideró la maestra Ruth Izel García directora del plantel.

El desabasto de agua fue una problemática constante que por muchos años enfrentó esta escuela primaria afectando la salud y condiciones básica de alumnos y maestros, hoy la solución fue materializada con la instalación de una cisterna inaugurada por el alcalde y Sra. Lucy de Gattás.

Aquí está es la muestra que cuando las autoridades escuchan y actúan los resultados transforman vidas, reafirmó agradecida la Mtra, Ruth Izel García ante el júbilo de alumnos, maestros, padres de familia y personal administrativo en un día de fiesta para la institución ubicada en la col. Unidad Modelo.

Materializada la solución de la necesidad básica en el plantel, la cisterna representa agua para los baños, agua para la limpieza, el agua para el día a día de 584 alumnos de la institución, como lo señaló la alumna Irlanda Stefani Sena a nombre de sus compañeros.