Fortalece Guardia Estatal vigilancia en central de autobuses

Binomios caninos recorren pasillos, patios y andenes

28 abril, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de reforzar la proximidad social y brindar mayor seguridad a las personas usuarias del transporte público, personal de la Guardia Estatal, a través del Agrupamiento Canino, realiza operativos de vigilancia en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria.

Estas acciones forman parte del operativo “Central Segura”, orientado a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en espacios de alta afluencia.

Durante la jornada, el binomio canino integrado por el ejemplar “Flash”, especializado en la detección de narcóticos, llevó a cabo recorridos de inspección en pasillos, salas de espera, andenes y áreas comunes de la terminal.

Asimismo, se realizaron revisiones a equipaje y unidades de transporte foráneo, sin que se registrara la detección de sustancias u objetos ilícitos.

Con este tipo de operativos, la Guardia Estatal reafirma su compromiso de garantizar entornos seguros y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos de movilidad.

28 abril, 2026
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