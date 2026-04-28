Inaugura Gattás nuevo circuito de alumbrado en boulevard Guadalupe Victoria
En beneficio de transeúntes y automovilistas de las colonias Bertha del Avellano, Gutiérrez de Lara y Unidad Modelo, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez activo un nuevo circuito de alumbrado público en el boulevard Guadalupe Victoria.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria.- En beneficio de transeúntes y automovilistas de las colonias Bertha del Avellano, Gutiérrez de Lara y Unidad Modelo, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez activo un nuevo circuito de alumbrado público en el boulevard Guadalupe Victoria.
En compañía de la presidenta del DIF Municipal Lucy de Gattás y un grupo de vecinos, encendió 20 luminarias para mejorar la seguridad del sector, las cuales forman parte del programa de modernización de alumbrado a través del que se instalan 5 mil lámparas tipo LED en toda la Capital.
De febrero a marzo, la Secretaría de Servicios Públicos instaló más de mil luminarias LED de 60 y 150 watts última generación en vialidades de alta carga vehicular; eje vial Lázaro Cárdenas, avenidas Tecnológico, Carlos Adrián Avilés y José Sulaimán, calle Berriozábal y bulevares conectores de rutas.
En esta primera etapa que incluye la reparación de nueve circuitos que han reforzado la seguridad con mayor visibilidad en horarios nocturnos en calles y avenidas, que hoy suman al boulevard Guadalupe Victoria con 20 nuevas luminarias LED, de eje vial Lázaro Cárdenas al acceso de la colonia Unidad Modelo.