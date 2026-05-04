Ciudad Victoria: Fortalecen Gobierno y Sindicato de Victoria unidad en el Día del Trabajo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En unidad y pleno respeto a los derechos laborales, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez encabezó este 1 de Mayo el desfile conmemorativo al Día del Trabajo, organizado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio.

Al concluir el recorrido por la avenida 17 y hacer uso de la voz, Gattás Báez reconoció a las organizaciones sindicales participantes la disposición de trabajar en un mismo objetivo, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, para que a Victoria le vaya bien.

“Sigamos trabajando juntos, fortaleciendo la unidad y defendiendo la dignidad del trabajo” dijo Gattás Báez ante Laura Limón García, líder del sindicato del municipio, y dirigentes de la asociación de jubilados, del STOCAA, Telefonistas, IPSET, COMAPA, sindicato del Hospital Civil.

En su intervención, Limón García reconoció en el alcalde de Victoria, su esposa Lucy de Gattás y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez, la disposición de trabajar de la mano y el compromiso cumplido en el pago de becas, bonos, prima de antigüedad, nivelaciones, jubilaciones y de salud a través del Sistema DIF.