Garantizan obras de infraestructura hospitalaria atención médica en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, impulsa proyectos de infraestructura hospitalaria con el propósito de fortalecer la atención médica y garantizar servicios de salud en las distintas regiones de la entidad.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que a partir de este año entrará en operación el Hospital General de Ciudad Madero, obra estratégica que fue rescatada y retomada durante la presente administración estatal.

El funcionario destacó que este proyecto, que permanecía inconcluso, avanzó gracias al respaldo del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirá beneficiar a más de 500 mil habitantes de la zona sur de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que continúan los trabajos de modernización en el Centro Oncológico de Tamaulipas, ubicado en Ciudad Victoria, con el objetivo de mejorar la capacidad de atención y ofrecer servicios más eficientes y dignos a las y los pacientes.

Cepeda Anaya subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el sistema estatal de salud, reducir rezagos en infraestructura hospitalaria y garantizar atención médica oportuna y de calidad para la población tamaulipeca.

Indicó que con estas obras, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el bienestar y la salud de las familias de Tamaulipas mediante el fortalecimiento de la infraestructura pública hospitalaria.