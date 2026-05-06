“Si México no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos”, advierte Trump

AGENCIAS

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles que “si México no hace su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, “nosotros lo haremos”.

En un evento en la Casa Blanca para celebrar el Día de las Madres, Trump habló sobre su guerra antinarco y celebró el éxito que, dijo, han tenido sus ataques contra supuestas narcoembarcaciones.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden”.

Insistió en que la operación terrestre es “más fácil”, pero dijo que iniciaron combatiendo las drogas que llegan a Estados Unidos por mar. “No tienen idea de cuántas [drogas] llegaban vía marítima”.

Las declaraciones se producen el mismo día en que la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Antiterrorista, en la que advirtió contra los “gobiernos cómplices”.

Bajo esta estrategia, la indicación es trabajar “en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros”, pero subraya que, “si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”.

En distintos momentos, el presidente Trump se ha quejado de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a permitir que fuerzas de Estados Unidos apoyen en la lucha antinarco.

La presión sobre México se incrementó luego de que el Departamento estadounidense de Justicia acusara al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, y otros altos funcionarios y exfuncionarios estatales de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. Estados Unidos reclama a México que los acusados sean detenidos, pero la administración de Sheinbaum afirma que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas. Por lo pronto, se han iniciado investigaciones.