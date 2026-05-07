Participa la UAT en brigadas asistenciales del DIF Tamaulipas en Abasolo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezada por el rector MVZ Dámaso Anaya Alvarado, participó en las brigadas “Transformando Familias” organizadas por el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado, celebradas este jueves 7 de mayo en el municipio de Abasolo.

Sumada a estas jornadas itinerantes de servicios integrales, la UAT instaló módulos de atención y asistencia social en las áreas de enfermería, derecho y veterinaria, con la participación activa de estudiantes y docentes universitarios.

En este marco, el rector Dámaso Anaya destacó la oportunidad que representa para la UAT colaborar junto con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF, Dra. María de Villarreal, en el desarrollo de estas brigadas, las cuales tienen como fin acercar asistencia social, salud y educación gratuita a las comunidades más vulnerables del estado.

De igual manera, expresó su reconocimiento a estas acciones enfocadas en el desarrollo social, la salud de la mujer y apoyos funcionales a quienes más lo necesitan.

La brigada “Transformando Familias”, dedicada en esta ocasión al Día de las Madres, instaló desde temprana hora sus servicios y módulos de atención en la Explanada de Usos Múltiples, ubicada en la zona centro de la cabecera municipal de Abasolo.

La población de este municipio acudió a recibir los múltiples servicios ofrecidos en un esfuerzo conjunto entre el Sistema DIF Tamaulipas, las instituciones y dependencias gubernamentales, con el objetivo de llevar bienestar directamente a la comunidad.

En los módulos se brindó una amplia atención en consulta médica, nutricional, dental y salud de la mujer; se llevó a cabo la entrega de lentes, aparatos auditivos, funcionales y medicamentos, además de información sobre alfabetización, preparatoria abierta, becas y créditos educativos.

Por parte de la UAT, colaboró la Facultad de Enfermería Victoria, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.