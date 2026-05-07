Proyecta docente del CONALEP Tamaulipas innovación educativa con IA a nivel internacional

Redacción Infonorte

Tampico, Tamaulipas.- El talento académico de Tamaulipas cruza fronteras a través de Daniela Guzmán Escobar, docente e investigadora del CONALEP plantel Tampico 054, cuyo trabajo ha sido seleccionado para formar parte de la publicación internacional “From Cradle into Space – The Revolution of Artificial Intelligence in Vocational Education” (“De la cuna al espacio: la revolución de la inteligencia artificial en la formación profesional”), impulsada por el Ministerio de Educación de Alemania a través del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB).

Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP, comentó que el artículo, que lleva por título “A New Paradigm for Mexican Educators: Strategic Opportunities in Dataset Design for Localized LLM-Based Intelligent Tutoring Systems in Vocational Education” (“Un nuevo paradigma para los educadores mexicanos: oportunidades estratégicas en el diseño de conjuntos de datos para sistemas de tutoría inteligente localizados basados en LLM en la formación profesional”), fue desarrollado en coautoría con los profesores Eduardo Álvarez Navarro, Adriana Montoto González y Gabriel Chavira Juárez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Informó que la investigación aborda uno de los temas más relevantes en la transformación educativa actual: la integración de la inteligencia artificial en la formación técnica y profesional.

Además, propone una evolución en el rol docente, planteando que los educadores deben convertirse en “ingenieros del conocimiento pedagógico”, participando activamente en el diseño de datos que permitan a los sistemas de tutoría inteligente adaptarse al contexto cultural y lingüístico de los estudiantes mexicanos.

Destacó que el uso de modelos de lenguaje personalizados puede potenciar significativamente la comprensión lógico-matemática, abriendo nuevas posibilidades para el aprendizaje en entornos técnicos.

“Este reconocimiento internacional confirma que en CONALEP Tamaulipas no solo formamos técnicos; estamos formando mentes capaces de construir el futuro. La inteligencia artificial no es una tendencia lejana, es una herramienta que nuestros docentes ya están integrando con visión estratégica para transformar la educación”, enfatizó.

Reafirmó el papel del CONALEP Tamaulipas como una institución que impulsa el talento, la investigación y la innovación, y subrayó que este avance se enmarca en la visión de transformación educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por una educación innovadora, de calidad y con proyección internacional.

La publicación formará parte de una antología especializada en educación técnica y formación profesional, que reunirá investigaciones de expertos de distintos países, consolidando un espacio de diálogo global sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación.