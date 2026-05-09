Dámaso Anaya reconoce la labor de las madres trabajadoras de la UAT

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el marco de la celebración del Día de las Madres, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dámaso Anaya Alvarado, junto a su esposa, Isolda Rendón de Anaya, reconoció a las profesoras, trabajadoras, estudiantes y egresadas que desempeñan el importante papel de ser madres, resaltando que representan el corazón y la fortaleza de las familias universitarias.

Durante su mensaje, al presidir con el SUTUAT el tradicional festejo a las madres trabajadoras universitarias, destacó que la institución mantiene el compromiso de impulsar una visión humanista y cercana a las familias, reconociendo el papel fundamental que tienen las mamás en la formación de valores, el desarrollo de nuevas generaciones y la construcción de una sociedad más solidaria.

Subrayó que son inspiración, amor y ejemplo de vida, además de ser pieza clave en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno, reafirmando que la familia continúa siendo el eje más importante para el desarrollo social.

En el evento, el rector Dámaso Anaya agradeció a las madres trabajadoras de la UAT por su entrega diaria y el cariño con el que contribuyen al crecimiento de la máxima casa de estudios del estado, señalando que su esfuerzo no sólo transforma a sus familias, sino que también inspira y fortalece a toda la Universidad.

Ante dirigentes sindicales universitarios, reiteró la disposición de la administración rectoral para seguir fortaleciendo espacios de convivencia y bienestar que permitan consolidar el sentido de unidad y cercanía que distingue a la familia UAT.