Promueven formación técnica para fortalecer la apicultura tamaulipeca

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, puso en marcha el Diplomado en Apicultura, con el objetivo de fortalecer la capacitación técnica y profesional de quienes participan en esta importante actividad productiva, además de brindar a las y los jóvenes del campo los conocimientos necesarios para iniciar en esta actividad.

Durante el arranque del diplomado, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó que este esfuerzo académico tiene como finalidad formar personal altamente calificado en apicultura, mediante conocimientos teóricos y prácticos que permitan una adecuada gestión de los sistemas productivos apícolas.

Señaló que el diplomado busca atraer principalmente a jóvenes, con el propósito de fomentar su arraigo en el campo e incentivar la actividad apícola como una alternativa viable para la generación de ingresos y el cuidado del medio ambiente.

Actualmente, el programa cuenta con 22 personas inscritas en la sede principal y 8 más en el municipio de Aldama, donde la capacitación se impartirá en las instalaciones del CBTA. Asimismo, se contempla ampliar este esquema a otros municipios que cuentan con campus universitarios.

Como parte del apoyo integral a las y los participantes, quienes acrediten el diplomado recibirán 15 colmenas, sus respectivos núcleos y un traje de apicultor, herramientas que les permitirán iniciar de manera inmediata su actividad productiva.

Amaya García informó que la inversión proyectada para el desarrollo del diplomado y la entrega de apoyos asciende a 3 millones de pesos durante el presente año, destacando que la apicultura representa una alternativa viable para la generación de empleo y derrama económica en las comunidades rurales, además de contribuir al desarrollo sostenible y al fortalecimiento del sector agropecuario de Tamaulipas.

El diplomado tendrá una duración de 14 semanas y contempla temas especializados como Anatomía y Fisiología de las Abejas, Diseño, Establecimiento y Manejo de Apiarios, Alimentación y Nutrición Apícola, Mejoramiento Genético y Obtención de los Productos de la Colmena, entre otros contenidos enfocados al desarrollo integral de la actividad apícola.

En la puesta en marcha del diplomado participaron Octavio Merino Charrez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT; Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal; Rigoberto López Zavala, coordinador general de Extensionismo Pecuario y Forestal, entre otras personalidades por mencionar.