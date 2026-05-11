Conectará prolongación del bulevar “José López Portillo” con puente de la avenida “Carlos Adrián Avilés”

En este 2026, la prolongación del bulevar “José López Portillo” quedará conectado con el Puente de la avenida “Carlos Adrián Avilés”, así lo indicó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

11 mayo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En este 2026, la prolongación del bulevar “José López Portillo” quedará conectado con el Puente de la avenida “Carlos Adrián Avilés”, así lo indicó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Apuntó que el objetivo de esta obra es fortalecer la conectividad y el desarrollo urbano en la capital de Tamaulipas y destacó que en este tramo la inversión destinada es mayor a 150 millones de pesos.

El servidor público destacó que esta fase de la prolongación del bulevar concluirá al conectar la citada vialidad con el también conocido como Puente de La Moderna, además de contar con el proyecto para ampliar este tramo vial hasta el Libramiento Naciones Unidas.

“Esta obra mejorará la movilidad vehicular, reducirá tiempos de traslado y brindará una alternativa vial más eficiente para las y los habitantes de Ciudad Victoria”, expresó el titular de Obras Públicas.

Asimismo, agregó que las acciones en materia de obra pública forman parte del compromiso de la actual administración estatal para transformar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de la población tamaulipeca.

11 mayo, 2026
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