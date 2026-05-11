Festejan Lucy y Lalo a las Mamás de Victoria

Con música, cena y obsequios, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF, festejaron el Día de las Madres con la asistencia de más de mil mamás.

11 mayo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con música, cena y obsequios, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF, festejaron el Día de las Madres con la asistencia de más de mil mamás.

“Hoy no solo venimos a felicitarlas si no también a reconocer que son el pilar de la familia y la sociedad. Las mamás son ejemplo incondicional y por eso las honramos” dijo en su mensaje.

Gattás Báez reiteró, a nombre propio y de su esposa Lucy, seguir trabajando por el bienestar y derechos de la mujer, especialmente de las jóvenes, adultas y de la tercera edad que guían los hogares victorenses.

Las asistentes, disfrutaron de un agradable convivio con música y rica cena que ofreció el gobierno de Victoria con el apoyo de todas las áreas administrativas para retribuirles la confianza, apoyo y labor que realizan en beneficio de la sociedad con cuidar, educar y formar buenos ciudadanos para la Capital del Estado.

11 mayo, 2026
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