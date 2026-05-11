Reconoce Américo a enfermeras y enfermeros como “la máxima expresión del humanismo”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La enfermería es la mejor profesión y no hay nada mejor para la integración social que la formación de una enfermera; “son la máxima expresión del humanismo”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la ceremonia cívica de honores que sirvió de marco para la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería.

“No hay nada mejor para la integración social que la formación de una enfermera. En su formación profesional, en su vocación humanista, en su preparación, su presencia dentro de la familia y su presencia dentro de la comunidad influyen siempre positivamente a mejorar nuestro entorno social y de bienestar, estén en funciones en alguna institución de salud o simplemente integradas en la comunidad social”, dijo.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, y ante la presencia de personal de enfermería de diferentes instituciones de salud, en la explanada del Palacio de Gobierno, el gobernador hizo un reconocimiento al trabajo de las y los enfermeros que han contribuido para alcanzar los más altos niveles de vacunación en el estado y lograr que Tamaulipas siga siendo la única entidad sin casos de sarampión en 2026.

“No es nada fácil, pero somos el único estado a nivel nacional que no ha tenido sarampión en este año 2026, y eso es por el trabajo del sector salud, la previsión, la promoción y gracias a sus manos el estar teniendo las coberturas de vacunación que se nos marcan a nivel nacional para poder darle esta protección a nuestra población”, expresó.

El gobernador refirió que, a pesar de los adelantos tecnológicos en el ámbito de la salud, el trabajo de una enfermera nunca podrá ser sustituido, “porque no hay nada que la inteligencia artificial tenga que sea lo que ustedes nos proporcionan: seguridad, acompañamiento, cariño, amor, paciencia, atención humanista hacia los pacientes, a los que se deben y a los que atienden… y eso nunca nos lo va a dar una inteligencia artificial”, agregó.

Adriana Marcela Hernández Campos, secretaria de Salud de Tamaulipas, destacó el apoyo del gobernador Américo Villarreal y aseguró que el gobierno de Tamaulipas cuenta con enfermeras y enfermeros que respaldan el sentido humano que transforma a todo nuestro estado.

“En nuestras instituciones siempre serán uno de los pilares que fortalecen nuestro sistema de salud y los cimientos que sostienen con firmeza para alcanzar cualquier reto de salud que se nos presente”, indicó.

Por su parte, Irma Barragán Alvarado recordó que el Día Internacional de la Enfermería se conmemora cada 12 de mayo en honor a Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna, y este año el lema de la celebración es “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”.

“Quienes pertenecemos a la enfermería sabemos que detrás de cada jornada de trabajo existe cansancio, responsabilidad, disciplina y también una enorme satisfacción de servir. Sabemos lo que significa permanecer al lado de un paciente en silencio, sabemos lo que significa brindar tranquilidad en momentos de angustia y sabemos lo que significa seguir adelante, aún en los días más difíciles, siempre poniendo primero el bienestar de los demás”, mencionó.

A nombre del personal de enfermería, Yadira Jiménez Córdova, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales e instructora del Programa de Reanimación Neonatal, con 33 años de servicio en el Hospital Infantil de Tamaulipas, agradeció al gobernador por este reconocimiento a las enfermeras y enfermeros del estado.

“Recibir este reconocimiento y compartir este espacio cívico nos motiva a continuar desempeñando nuestra labor con pasión, compromiso y profundo sentir humano”, apuntó.

En el evento se contó con la presencia de Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS Bienestar; Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas; José Luis Aranza Aguilar, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS Tamaulipas; la senadora Olga Sosa Ruiz; la magistrada Tania Gisela Contreras López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; y Víctor Manuel García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso.