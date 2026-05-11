Retoman SEP y autoridades estatales calendario escolar 2025-2026 original

Redacción Infonorte

Ciudad de México.- Luego de un periodo de análisis y reflexión, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum y diversas voces del gremio magisterial y social del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales, a través de las y los titulares de sus secretarías de educación, decidieron retomar el calendario original para el Ciclo Escolar 2025-2026.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, enfatizó que se acordó mantener los 185 días efectivos de clase establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar terminará el próximo 15 de julio.

Se dejó en claro que se tendrá flexibilidad para escuchar las particularidades de cada región, principalmente en donde se registran altas temperaturas y en las que serán sedes de partidos del Mundial de Fútbol 2026, efectuándose modificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación, en conjunto con las autoridades educativas estatales y garantizando el cumplimiento de los planes y programas de estudio vigentes.

Se reiteró que la finalización del ciclo escolar es también un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento y evaluación formativa, que fortalece las capacidades educativas, y que la CONAEDU es un espacio democrático, plural y de diálogo respetuoso, donde se construye, a pesar de las diferencias y contextos del país, logrando la unidad y siendo un ejemplo del Sistema Educativo Nacional.

Por su parte, Miguel Ángel Valdez, secretario de Educación de Tamaulipas, reiteró el compromiso del sector educativo en la entidad de coadyuvar con las autoridades federales en la construcción de un sistema educativo inclusivo, humanista y de calidad, basado en los principios de la NEM y que impulsan todos los días los gobiernos federal y estatal de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya.