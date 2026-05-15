Análisis Político

Antonio Frausto

Alianza federal y ¿en Tamaulipas?

Mientras a nivel nacional se anunció la alianza entre Morena, Verde y PT para las elecciones del 2027, es sabido por todos que en Tamaulipas no existe esa unidad y fraternidad entre dichos partidos, lo que deja abierta la puerta a que los adversarios políticos de la Cuarta Transformación tengan oportunidad de arrebatarles algunos municipios, en caso de que las fuerzas de la transformación competan solos y fragmenten el voto.

Y es que, lo declarado por Ariadna Montiel, Karen Castrejón y Alberto Anaya, líderes de Morena, Verde y PT, respectivamente, no es cosa menor, pues demuestran ante la opinión pública que han hecho a un lado sus diferencias por un bien superior, por lo menos para ellos, asegurarse de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y seguir teniendo el control absoluto en unos de los tres poderes de la unión.

Antes los cada vez más frecuentes señalamientos mediáticos de vínculos de morenistas con el crimen organizado, reforzado con la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros personajes políticos sinaloense, Morena sabe que la única manera de garantizar su control político del país, es ganar el Congreso una vez más, tal vez al precio que sea.

Si a nivel federal están muy conscientes de su realidad, en Tamaulipas ¿hacen una lectura parecida? Pues aunque Morena gobierna a la mayor parte del territorio estatal, también es cierto que hay municipios o regiones, en donde la oposición mantiene una intención del voto importante, aunado a administraciones municipales que dejan mucho que desear como Tampico, Madero o El Mante, por mencionar algunos, lo que podría poner en peligro la continuación de la transformación.

Si bien los apoyos sociales como la entrega de dinero a los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes representa un aliciente para que quienes son beneficiados voten por el partido en el poder, también es cierto que cada vez más personas saben que esos apoyos ya no pueden quitárselos, más allá de color que gobierne, por lo que cada vez pierden poder para garantizar el éxito electoral.

Ante un convenio nacional, también existe la posibilidad de que se hagan alianzas parciales, es decir, solamente coaliciones para cargos federales o incluso candidatos de unidad para algunos distritos locales o municipios importantes, como se han hecho en otras elecciones, pero aquí habría un componente, que todos los involucrados tendrían que estar de acuerdo en ceder algo para ponerse de acuerdo, lo que en política no es nada sencillo ante el ego y los deseos de poder.

¿Tendrán los políticos tamaulipecos de la 4T, la capacidad para sentir el pulso social y sacrificar algunos de sus intereses con tal de ganar en las urnas? o ¿se aferrarán a qué solos los suyos deberán abanderar las candidaturas y correr el riesgo de sufrir reveses en las urnas? Si a nivel federal la alianza ya es un hecho ¿en Tamaulipas qué sucederá?

LE INVIERTE LALO AL DEPORTE

Una de las mejores apuestas para cualquier gobierno es el deporte, por eso la administración de Victoria que encabeza Lalo Gattás invertirá más de 2 millones de pesos para rehabilitar 10 espacios deportivos en la capital, lo informó el propio edil durante el banderazo de arranque de la remodelación del parque de softbol del 31 Morelos.

Gattás Báez resaltó que recuperar los espacios públicos como las áreas deportivas es fundamental para que las familias cuenten con lugares seguros y dignos para la convivencia y la recreación. Además de que se impulsa la actividad física y la cohesión social.

Reiteró que de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, Victoria se continuará transformando en beneficio de toda su gente. Bien por el edil y todo su equipo de trabajo que siguen impulsando acciones que impactan positivamente a las y los victorenses.

FORTALECERÁN IMSS BIENESTAR

Si hay un pendiente que la Cuarta Transformación tiene con los mexicanos es el tema de salud, por eso todos los anuncios sobre mejoras a éste ámbito son importantes, prueba del interés que tiene las autoridades fue la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo con las y los gobernadores que se encuentra implementando el IMSS Bienestar en sus entidades.

Y es que, el hecho de que el gobernador Américo Villarreal Anaya estuviera entre los mandatarios que asistieron a Palacio Nacional para esta reunión de seguimiento sobre la implementación de este programa en sus estados, es una prueba de la relevancia que tiene este programa para Tamaulipas.

Al ser el gobernador médico de profesión, la salud es uno de los temas prioritarios, lo que se ve reflejado también en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector salud, como las enfermeras y enfermeros que recientemente celebraron su día a nivel internacional.

Sin duda el sistema de salud tiene muchas áreas de oportunidad y prueba del compromiso del gobernador por mejorar, fue que hace unos meses se renovó la cabeza del sector con la llegada de la Dra. Adriana Hernández Campos, quien trabaja para mejorar una de las áreas más sensibles e importantes para los tamaulipecos.