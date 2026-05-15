Marco Antonio Vázquez Villanueva

Al Maestro, con cariño…

¿Qué tanta calidad tiene el sistema educativo?, las evaluaciones internacionales dicen que es mala, aunque hemos estado peor, quizá lo triste es que poco se hace para mejorarla.

En tiempos de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se aprobó una reforma educativa que obligaba a la evaluación constante de los maestros y a realizar un proceso de diagnóstico, con muchas fallas si usted gusta, pero necesario.

El problema fue que, seis años después, llegó Andrés Manuel López Obrador y borró todo, le dio reversa.

En ninguno de los dos casos la pretensión fue mejorar el sistema educativo, sus motivaciones fueron más políticas que otra cosa, por suerte, hoy es diferente, tanto que la misma presidenta les frenó la locura de unas larguísimas vacaciones.

La realidad es que otra vez se debe evaluar con seriedad la posibilidad de un diagnóstico constante de los maestros y del sistema educativo, porque ya no podemos seguir al ritmo que llevábamos, porque México llegó a ser un país de los peor evaluados en estándares internacionales, en la época del prianato apenas superaba a Haití y a algunos países africanos donde la principal preocupación era comer, nomás para darle un ejemplo.

Lo increíble es que, a pesar del peso de los sindicatos de maestros, nunca lucharon con seriedad por los derechos de sus agremiados, menos por mejorar la calidad educativa.

Aún cuando los sindicatos eran patrón y empleado, siempre aprovecharon esa posición para saquear el erario destinado a este rubro, casi nunca para beneficiar a los maestros frente a grupo. Los triunfos del SNTE eran jubilar a sus nefastos liderazgos con sueldos de hasta 100 mil pesos o más y provocar que algunos de los miembros de su comité ejecutivo obtuvieran, entre salarios y compensaciones, más de medio millón de pesos mensuales.

El maestro, contrario a sus liderazgos, solo se empobrecía y, además, le inyectaban incertidumbre, le hacían creer que lo podían correr en cualquier momento y, por eso, los sindicatos se vieron obligaron a eliminar las evaluaciones y los diagnósticos.

Lo urgente, en ese sentido, es que el maestro se defienda, que obligue a los gobiernos a mejorar los salarios, porque solo hay una certeza en todo esto, únicamente la escuela, una educación de calidad, nos sacará de la pobreza y nos evitará caer en las garras de políticos transas o delincuentes, de partidos u organismos que nos engañan a cambio de una torta o con discursos falsos.

Que quede claro, son los maestros, que de paso hay que decir que son a quienes hoy celebramos y festejamos en su día, quienes nos pueden regresar el orden, la paz, la seguridad y la tranquilidad de que la gran mayoría de los muchachos harán lo que les corresponde, por eso hay que retomar propuestas a favor de la evaluación, de conocer qué somos, pero, sobre todo, para que los gobiernos ya no sigan improvisando en el tema educativo con el afán de obtener beneficios políticos, sin importar que sigan sacrificando a nuestros niños con una educación deficiente.

Hoy es Día del Maestro, sin duda una fecha que nos recuerda la deuda histórica con ellos que se nos cobra de golpe cuando sufrimos violencia e inseguridad, porque ni siquiera por la gran responsabilidad que tiene un profesor se les pagó salarios dignos que los llevaran con alegría a la escuela, tampoco se les capacitó como debe ser; es más, ni siquiera se les elige por vocación.

Es tiempo de soltar los presupuestos para dignificar a los buenos maestros, no a quien estudió para tener un “trabajo seguro” por el resto de su vida, tampoco para quien compró la plaza, menos se debe usar el dinero con quien se convierte en dirigente sindical y ahora tiene para comprarse gasolineras, ser diputado y vivir como rico. No, con quien hay que trabajar es con quien tiene vocación, da resultados y pretende que, a través de sus lecciones, cambie para bien la vida de sus niños y de este país, créalo, son los más y vale la pena, por esa misma razón debe regresara un sistema que los evalúe.

Hoy hay que felicitar al maestro, a los buenos maestros; hay que entregarles reconocimientos, hay que hacerles sentir que tendrán un mejor futuro.

Ya mañana será tiempo de que los gobiernos se pongan a chambear, a hacer su tarea, a meterse de lleno en las Escuelas Normales para revisar sus planes de estudio y a sus catedráticos, a diseñar instrumentos de selección de maestros que sean efectivos para escoger a quienes tengan mayor vocación y mejor preparación, también para ir alejando de las aulas a quienes no quieren trabajar, sino solo ganarse un salario, porque, aunque son pocos, hacen mucho daño.

Finalmente, se tiene que invertir en serio en capacitar todos los días a quienes queden frente a grupo, que sean los mejores y que ganen bien, pero, sobre todo, para que puedan cambiar a este país, porque ahí, en nuestros maestros y en el sistema educativo está la solución de gran parte de nuestros problemas. si el sistema trabaja bien no permitirá que ningún niño lo abandone hasta convertirse en un hombre o una mujer feliz y profesional en aquello que le vaya a dar de comer, en su futuro trabajo, en consecuencia, se dejaría de alimentar a la delincuencia, habría menos inseguridad y menos violencia.

Hoy el maestro es un pobre maestro, no gana lo que debe ganar, no tiene el liderazgo que debería tener y, por si fuera poco, se encuentra con autoridades como Mario Delgado, que creen que la solución es aumentar las vacaciones con cualquier argumento tonto y no el mejorar sus condiciones, lo peor, es que con sus sindicatos ellos lo permiten.

Al maestro, con cariño…

EGRESADOS DE LA UAT SE INTEGRAN AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN… Como resultado del Convenio de Colaboración firmado entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF), jóvenes egresados con excelencia académica de la máxima casa de estudios del estado ya se encuentran incorporados a actividades profesionales dentro de este importante organismo nacional, fortaleciendo su preparación en espacios vinculados directamente con la impartición y administración de justicia.

En seguimiento a los acuerdos impulsados por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, se llevó a cabo una reunión del Pleno de la Comisión de Administración del OAJ, donde se recibió a parte del grupo de jóvenes tamaulipecos que se integran a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Especialización, área encabezada por la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres.

Durante el encuentro se compartieron experiencias y testimonios sobre el proceso de adaptación y aprendizaje que viven actualmente las y los jóvenes tamaulipecos dentro del sistema judicial federal, destacando la importancia de abrir espacios reales para que nuevas generaciones de profesionistas puedan desarrollarse en instituciones de relevancia nacional.

Durante las actividades realizadas en la sede del órgano judicial en la Ciudad de México, se conocieron los avances y experiencias que las y los universitarios desarrollan como parte de este proceso de formación y vinculación profesional.

El rector Dámaso Anaya acompañó a los jóvenes en las oficinas de este organismo de justicia federal, destacándose el respaldo institucional del Mtro. Néstor Vargas Solano y de la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, quienes impulsaron esta iniciativa que hoy permite a estudiantes y egresados de la UAT incorporarse a espacios estratégicos del sistema judicial federal.

Los universitarios incorporados a este programa son: Esmeralda Cabrera Valladares, Ana Cristina Prieto Reyes y Cintya María Retiz Castro, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico; Ricardo Martín Aguilar Martínez y Anel Natalia Sifuentes Hernández, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo; Jesús Alejandro Flores Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; así como Zamira Lizbeth López García, Ángel Artemio Haro Castro y Emili Lizbeth Martínez Rodríguez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, quienes participan en esta experiencia profesional.

De esta manera, la UAT reafirma su compromiso de seguir construyendo alianzas que generen oportunidades reales para sus estudiantes y egresados, fortaleciendo la formación de profesionistas con visión humanista, capacidad técnica y compromiso con el servicio público y la transformación social.

REFUERZA SET PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR CON PROGRAMA “EL ABC DE LAS EMOCIONES”… Con el propósito de prevenir la violencia escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las secretarías de educación de los estados, lanzará el programa “El ABC de las emociones”, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Explicó que este programa se implementará en todas las escuelas secundarias y de bachillerato. Constará de dos horas a la semana, en las que estudiantes, docentes, madres y padres de familia utilizarán guías en donde se abordarán las emociones y la forma de pensar de las y los alumnos, con la idea de prevenir conductas agresivas.

“Necesitamos hacer que la escuela sea un lugar no sólo académico para aprender, sino un lugar para convivir, en donde ellos (estudiantes) se sientan seguros; un lugar en donde puedan manejar sus emociones, para que esta agresividad de estarse navajeando y golpeando vaya desapareciendo”, enfatizó.

Lamentó que exista un incremento de la violencia en los espacios educativos, lo cual no ocurre sólo en Tamaulipas y México, sino a nivel mundial, citando el ejemplo de los retos virales internacionales, donde se realizan amenazas de balaceras en los planteles escolares.

“Este programa es a nivel nacional, pero aterriza en cada secundaria y en cada preparatoria. Incluye formación para los papás y las mamás, formación para las y los maestros y, desde luego, un programa como una nueva materia para todos los alumnos de preparatoria y secundaria que se llama ‘El ABC de las emociones’, que es: no te pelees, no te disgustes, no golpees a nadie, acepta a todos, etcétera”, complementó.

Destacó que el éxito de este programa dependerá del involucramiento de toda la comunidad educativa y que, aunque por supuesto hay sanciones por las conductas agresivas en las escuelas, lo mejor es apostarle a la prevención y a la implementación de una cultura de paz.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de que, a través de la Secretaría de Educación, se coadyuve con el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para generar las condiciones que permitan que las y los estudiantes tamaulipecos encuentren en la escuela los mejores espacios para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsando una educación inclusiva, humanista y de calidad que transforme a la sociedad.

Ayuntamiento continúa con la rehabilitación de calles en Victoria… El gobierno de Victoria, que encabeza el alcalde Eduardo Gattás Báez, continúa con el programa de bacheo enfocado en rehabilitar calles y avenidas principales en colonias de la ciudad para mejorar movilidad y seguridad urbana.

En esta semana, destacan acciones de restauración de pavimento dañado en calles Río Corona y Sierra Madre al vado San Marcos; Ejército Libertador con avenida Las Torres y 16 de Septiembre, donde se dió respuesta a peticiones ciudadanas de habitantes del sector.

Cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, también atendieron peticiones en la calle Cárdenas de Los Arcos, Río Purificación de la colonia Zozaya y boulevard Fidel Velázquez con Praxedis Balboa.

Con maquinaria pesada, el gobierno de Victoria atendió solicitudes de rastreo y nivelación de calles y caminos en los ejidos La Presa, Loma Alta, La Peñita, Fuerte de Portes Gil, y Alianza de Caballeros; además de la instalación de lámparas para reforzar la seguridad en horas nocturnas.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com