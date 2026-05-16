Territorios Baldíos

DARÍO FRITZ

Pies de plomo

¿Quién te pregunta algo? ¿Qué pasaría si diéramos vuelta el globo terráqueo, si literalmente lo pusiéramos patas arriba? Preguntas como si has dormido bien, si ese sueño de caer por el barranco se ha repetido. ¿Y los tuyos cómo están, la pareja, los hijos, la tortuga y el perro adoptado en la calle? Si el jefe en el trabajo superó la neurastenia de cada cierre de mes y tu vecino de escritorio ya salió del luto del despecho de su roomie. ¿Y los amigos? Si esa próstata sigue desaforada en romper los límites bimestrales del antígeno, si la fascitis plantar insiste en hacerte ver como pato desgarbado. ¿Quién te pregunta algo del bajón de cada día 17 por las cuotas infinitas de la hipoteca? De haberte ensartado en escuchar los pelmazos ofrecimientos bancarios, de seguirle el juego a las llamadas al celular advertidas como fraude, de los exabruptos que te voltean la canica con el tráfico, con los odiadores de las redes, con los que imitan a Vitruvio abriendo sus brazos, sin saber quién fue Vitruvio, para apropiarse en una foto –así es esto de la egolatría– del monumento, el pedazo de mar, el chimpancé apático del zoológico.

¿Quién te pregunta por la pérdida de agua del excusado, del grifo de la cocina, si llamaste por la avería en la calle o si has recolectado agua de lluvia para el jardín?

¿Quién te pregunta por la última serie, la última película, por las imágenes viralizadas de ese chico mexicano que un día antes de morir puede ver a sus padres ya liberado de los calabozos del ICE, de ese otro chico futbolista español que enarbola una bandera palestina y un mundo de hacedores de guerras y discriminación lo acusan de terrorista?

¿Quién te pregunta si quieres para tus hijos o para tus alumnos un mes más de vacaciones en las escuelas, si esos funcionarios vinculados al crimen organizado pueden andar libre, si el hospital público se interesa por tu salud con citas de estudios médicos para dentro de seis meses?

Si la pregunta llega no será para sonreír ni decretar que hemos sido rescatados. La garganta sentirá como si una espada de faquir le ha quedado allí atorada, los pies temblarán cual rebaño al ingresar al rastro. Nada que podamos responder. Al globo terráqueo nunca lo podremos invertir.