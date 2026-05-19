Activan operativo contra “huachicol del agua” en la cuenca del río Guayalejo

El evento fue encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que este hecho sin precedentes consolida a Tamaulipas como pionero y ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional.

19 mayo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, puso en marcha el operativo de vigilancia, cuidado y protección de la cuenca hidrológica del río Guayalejo-Tamesí.

El evento fue encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que este hecho sin precedentes consolida a Tamaulipas como pionero y ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional.

Al dar el banderazo de salida a 14 vehículos que realizarán recorridos terrestres de monitoreo y supervisión técnica, orientados a detectar extracciones irregulares, obstrucciones o afectaciones al flujo hidrológico, el gobernador del Estado acompañado por el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó que la suma de esfuerzos entre federación y estado permitirá hacer valer la nueva Ley General de Aguas y Tamaulipas contribuirá dando cumplimiento a los lineamientos que marcó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un momento muy importante que nos consolida y nos fortalece en las disposiciones federales de lo que debemos ver ahora en la nueva Ley de Aguas y que Tamaulipas, como siempre, sea pionero y ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional y que eso nos dé una sociedad con mayor oportunidad de crecimiento, desarrollo y bienestar para todos”, expresó.

En el evento, celebrado en el parque Bicentenario, Jaime Felipe Cano Pérez indicó que esta acción conjunta entre el Estado y la Conagua ayudará a mantener los niveles y las condiciones idóneas para la adecuada captación en el sistema lagunario del río Tamesí, lo que permitirá salvaguardar el derecho humano al agua, demás usos y el equilibrio ecológico de esta importante zona conurbada.

“El día de hoy, en un hecho sin precedentes y con estrecha coordinación entre la Federación y el Estado, trabajaremos en acciones que permitirán salvaguardar los derechos legalmente adquiridos y promover el uso eficiente de las aguas de esta cuenca en diversas actividades productivas”, mencionó.

Raúl Quiroga Álvarez dio la bienvenida también a directivos de los organismos operadores del sur: Tampico, Madero y Altamira, quienes, explicó, reforzarán el operativo con lanchas para dar seguimiento e inspección a los aprovechamientos del Guayalejo-Tamesí.

Indicó que este día pasará a la historia de Tamaulipas como uno de los más importantes en materia de ordenamiento y posterior depuración en la cuenca del río Guayalejo, ya que también, atendiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal, posteriormente estos operativos se extenderán a la cuenca del río Soto la Marina, concretamente a los ríos Purificación, Corona y Pilón.

“Nos lo ha encargado también el señor gobernador, de tal suerte que el ordenamiento empiece a caminar en Tamaulipas de manera segura y ordenada por primera vez en los últimos 40 años”, expresó.

19 mayo, 2026
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