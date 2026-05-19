Análisis Político

Antonio Frausto

Alianzas sí, corruptos no

La visita de Karen Castrejón lideresa nacional del Partido Verde a Tamaulipas para la toma de protesta de Héctor Olivares como coordinador de este partido en Reynosa, trajo un mensaje muy claro para todos, alianzas sí, corruptos no.

Y es que, desde el nuevo coordinador municipal, pasando por el dirigente estatal Manuel Muñoz, la senadora Maki Ortiz y la lideresa nacional Karen Castrejón enfatizaron en lo mismo, pero que encontró mucho más eco en voz del alcalde Carlos Peña Ortiz, al reconocer que si el movimiento de transformación se ha equivocado dándole cabida a corruptos, que la gente no los quiere y que es hora de que se vayan a chingar a su madre.

Si bien, se recalcó que la obtención de la mayoría en la Cámara de Diputados por parte de Morena, Verde y PT hizo posible que los apoyos sociales sean constitucionales, se enfatizó que las coaliciones las deben encabezar los mejores perfiles y esos deben estar en el Verde.

El evento celebrado en la quinta Blayzer que reunió a liderazgos verdes de casi todos los municipios tamaulipecos, dejó claro también sin decirlo abiertamente , que son ellas y ellos, las mujeres y los hombres que el partido está perfilando para ser sus abanderados en el 2027.

Se presumió que en el Verde no están manchados de dinero proveniente del huachicol o de acuerdos con grupos criminales, como los señalamientos que ahora pesan sobre muchos políticos morenistas, llamándose a tener cuidado y no aceptar perfiles con esos indicios.

Con este encuentro está más que definido la ruta que seguirá el Partido Verde en Tamaulipas para las elecciones del 2027 y 2028, dispuestos a las alianzas con Morena y PT, pero sin someterse a las imposiciones morenistas como sucedió en la elección del 2024.

En especial en aquellos municipios y distritos en donde los aspirantes del Verde tengan buen posicionamiento y una calidad moral y ética probada en la sociedad y no cómo algunas figuras morenistas con señalamientos de corrupción.

¿Les alcanzará al partido comandado por Manuel Muñoz a liderar las coaliciones o quizá hasta para competir solos si no hay acuerdos? ¿Hay una estructura sólida para ello o serán simplemente sueños que no se cumplirán? El 2027 lo revelará.

IMPULSA EL DEPORTE EL BIENESTAR SOCIAL

El bienestar de una población en su totalidad, no sólo significa que exista empleo y suficiente dinero para vivir, también es que niñas, niños, jóvenes y adultos gocen de oportunidades de recreación y desarrollo personal, y justo por eso el Gobierno del Estado bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya le ha apostado al deporte como un motor del bienestar social.

La más reciente prueba de ello se vivió en la zona conurbada del sur, con la inauguración de la pista de atletismo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y la rehabilitación de una cancha sintética de fútbol en la colonia Enrique Cárdenas de Tampico.

El mandatario estatal destacó que apostarle al deporte es una de las mejores inversiones, pues se impulsa la salud, el bienestar y las oportunidades para el crecimiento de los tamaulipecos, en sintonía con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum que con motivo del Mundial de Fútbol en nuestro país, se implementa el proyecto del Mundial Social, recuperando o construyendo espacio deportivos de gran impacto para los mexicanos.

Cabe destacar que la cancha de fútbol lleva por nombre Alejandro “Tranvía” Díaz Govea, en honor al exfutbolista campeón con los Orinegros de Tampico, de gran reconocimiento en la región sur del estado. Esperemos que este tipo de acciones se continúe replicando en la mayoría de los municipios en beneficio de la población.

DOCENTES DE LA UAT REFERENTES DE CALIDAD

Uno de los pilares de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) son sin duda sus docentes, pues son fundamentales en la consolidación de la institución como un referente de la calidad educativa, reconoció su rector Dámaso Anaya Alvarado, durante la celebración que les organizó con motivo del Día del Maestro.

Pero más allá del festejo que disfrutaron las y los docentes universitarios en los diferentes campus a lo largo y ancho del estado, lo más relevante es que si han sido un diferencial de la calidad, prueba de ello es que la máxima casa de estudios en la entidad es la quinta universidad en el país en lograr que todos sus programas de licenciatura estén acreditados y el 40 por ciento de sus programas de posgrado también.

Otro de los rubros que la UAT puede presumir es que duplicó el número de proyectos de investigación en los que se trabaja y que muy pronto alcanzará a atender al 50 % de los jóvenes que cursan la educación superior pública en todo Tamaulipas, reflejo de la confianza de las familias en la institución.

Todas estas acciones son una señal de que la universidad goza del reconocimiento social por parte de los tamaulipecos y tiene un rumbo muy claro y definido, el formar profesionalmente a profesionistas idóneos para lo que requiere Tamaulipas y México.

Pero la UAT no sólo reconoce a sus universitarios, sino también a todos aquellos profesionistas que con sus acciones han impactado positivamente de manera significativa a los mexicanos, tal es el caso del Doctor David Kershenobich, actual secretario de Salud a nivel nacional.

En una ceremonia efectuada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur (Tampico-Madero), recibió el Doctorado Honoris Causa por su sobresaliente trayectoria profesional en los ámbitos de la salud, científicos y humanistas, en la que se contó con la presencia como invitado especial del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Que la UAT otorgue está presea a mujeres y hombres que verdaderamente han marcado para bien el desarrollo del país, es una práctica que le da reconocimiento y prestigio a nivel nacional. Enhorabuena.

Facebook: AntonioFrausto

Twitter:@AntonioFraustoG

Linkedin: AntonioFrausto

antoniofraustog@gmail.com