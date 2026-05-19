Con los datos de la UAT, Tamaulipas actualiza Atlas de Riesgo para salvaguardar a la población

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, informó que la actualización del Atlas de Riesgo de 33 municipios del estado registra un avance del 70 por ciento, tras 17 años sin revisión. Este instrumento permitirá identificar las comunidades vulnerables a inundaciones, sismos y otros fenómenos naturales, fortaleciendo la prevención y la atención de desastres.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, destacó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es la institución encargada de recopilar y analizar la información técnica y documental.

“La Universidad Autónoma de Tamaulipas está realizando un trabajo muy sólido. Hemos tenido reuniones con ellos y nos informan que llevan un 70 por ciento de avance”, señaló González de la Fuente.

Entre los hallazgos más importantes, se detectaron nuevas zonas susceptibles a inundaciones derivadas de la construcción de viviendas cercanas a ríos y lagunas, así como cambios en los caudales debido al crecimiento urbano. Estas áreas se reflejarán en las zonas de vulnerabilidad incluidas en el Atlas.

“El estado ha crecido en cuanto a vivienda, y estos cambios se reflejan en las nuevas áreas de riesgo que estamos identificando”, agregó el coordinador estatal.

La UAT informó que la actualización del Atlas combina tecnología avanzada, incluyendo imágenes satelitales, fotogrametría aérea, análisis mediante drones y algoritmos especializados, garantizando un instrumento confiable y de vanguardia para la prevención y gestión de desastres.

Por último, informó que la próxima temporada de huracanes, que inicia el 1 de junio en el Océano Atlántico, se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, un número similar al registrado el año pasado.