Confirma IMSS-Bienestar próxima inauguración del Hospital General de Ciudad Madero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- El Hospital General de Ciudad Madero, Tamaulipas, está incluido en el paquete de diez unidades hospitalarias que serán inauguradas en los próximos diez días, informó esta mañana el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

Durante la presentación de avances de infraestructura hospitalaria ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS-Bienestar indicó que el Hospital General de Madero es un hospital regional y universitario, el cual tendrá un enfoque también para la atención del norte de Veracruz, con 32 especialidades.

Al respecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el trabajo coordinado del Gobierno de Tamaulipas y el IMSS-Bienestar, y reconoció la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar las condiciones de salud en beneficio de las y los tamaulipecos.

Agregó que, gracias a ese respaldo del IMSS-Bienestar, existe un importante avance en el surtimiento de medicamentos e insumos, así como en las mediciones que se están dando en el número de consultas y cirugías que se realizan en nuestras unidades, que estaban rezagadas y que ahora están teniendo una mayor capacidad para otorgar estos servicios a la población.

En la conferencia Mañaneras del Pueblo, Alejandro Svarch anunció también la inauguración del primer Centro Especializado en Atención Materna en Guanajuato, el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, y el Hospital General en Cárdenas, Tabasco.

“Estamos hablando de 18 hospitales que ya inauguramos, 13 que están en construcción y próximos a inauguración, y 50 que estaremos haciendo a lo largo del sexenio”, expuso.