Entrega Lalo Gattás otro nuevo camión recolector de basura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reforzó la flotilla de recolección de basura domiciliaria al incorporar este lunes un camión más al área de servicios públicos, con el que sumó 16 unidades nuevas adquiridas en su gobierno con recurso propio del Municipio y Fondo de Capitalidad que aporta el gobierno del Estado.

Destacó que, a su llegada en 2021 a la administración de la Capital, se propuso dejar un legado en la prestación del servicio de recolección y con 29 unidades actualmente en función, se avanza en el objetivo de dejar una ciudad más limpia, ordenada, digna y segura con el invaluable apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Este nuevo camión fortalece la capacidad operativa del Municipio y nos va permitir llegar a más colonias, ser más eficientes y dar una mejor respuesta a las familias de Victoria. Tenemos claro que el gobierno debe dar resultados y se están dado administrando con responsabilidad y visión” señaló, al incluir a regidores del Cabildo en ese propósito.

Al hacer entrega al personal de la Secretaría de Servicios Públicos, Gattás Báez anunció que en breve serán adquiridas e incorporadas dos unidades más de este tipo, con el objetivo de alcanzar el cien por ciento de efectividad en el acopio, traslado y disposición de las 380 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad.