Katalyna Méndez impulsa ley histórica para combatir el abuso infantil en el turismo tamaulipeco

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La iniciativa de Ley propuesta por la diputada Katalyna Méndez, para blindar el sector turístico y garantizar espacios de alojamiento 100% seguros y libres de violencia para la niñez y la adolescencia de Tamaulipas, fue aprobada por unanimidad por los legisladores del Congreso del Estado.

Esta iniciativa de Ley, fue trabajada de manera coordinada en mesas de análisis junto al Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal Santiago y la Secretaría de Turismo, con la firme convicción de que la seguridad de las familias es el pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar.

Katalyna Méndez, diputada local por Victoria, dijo que esta iniciativa plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado.

El objetivo es crear un mecanismo de supervisión, protocolos de actuación y distintivos de “espacios seguros” en la industria hotelera para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de explotación sexual infantil.

“Con esta reforma también fortalecemos la obligación de las autoridades estatales y municipales de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar cualquier caso en que niñas, niños o adolescentes puedan verse afectados por abuso, trata o explotación sexual infantil en el sector turístico.”

Al respecto, la legisladora victorense destacó que el trabajo legislativo no se hace desde el escritorio, sino conociendo las realidades de la comunidad.

La iniciativa no solo defiende los derechos de los menores, sino que se alinea con la visión de la diputada de construir una capital fuerte y atractiva. Katalyna Méndez explicó que blindar la seguridad turística detona un círculo virtuoso para la economía local.

El proyecto de decreto adiciona obligaciones específicas para que el Estado pueda suscribir convenios con prestadores de servicios de hospedaje, pero también refuerza el “deber de cuidado” dentro del seno familiar, obligando a tutores y cuidadores a adoptar medidas de vigilancia y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier indicio de riesgo.

Katalyna Méndez, reiteró su compromiso con el orgullo local y la participación activa de los ciudadanos en la transformación de Ciudad Victoria y Tamaulipas.