Modernización del transporte público mejorará calidad de vida de los victorenses: Lalo Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Por la movilidad y calidad de vida urbana que significará para los victorenses, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez celebró y agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por el proyecto de modernización de transporte público gratuito que puso en la Capital del Estado.

“Tengo agradecimiento con el gobernador por todas las acciones que está haciendo para las y los victorenses. Su gobierno ha sido un gobierno humano y con este tipo de acciones demuestra que es pensando en los ciudadanos, a nombre de los victorenses agradezco el apoyo que nos ha brindado en cuanto a obra pública y fondo de capitalidad” expresó.

El mandatario estatal, activó este lunes la Ruta Conecta con la incorporación seis autobuses híbridos con tecnología, accesibilidad y seguridad que brindarán servicio gratuito a la población en 23 paraderos de la ciudad para reducir tiempos de traslado, menor impacto ambiental y ahorro en la economía de los usuarios.