América buscará el campeonato de la Concacaf W Champions Cup frente a Washington Spirit

AGENCIAS

La eterna rivalidad entre México y Estados Unidos sumará un nuevo capítulo este fin de semana, ahora en el escenario del futbol femenil a nivel de clubes. Lo que apuntaba a una final con dominio de la Liga MX se transformó en un choque internacional de alto calibre, luego de que Pachuca dejara escapar la oportunidad de instalarse en el duelo definitivo.

El conjunto hidalguense, pese a contar con la localía, no logró imponerse y terminó cayendo por la mínima diferencia (0-1) ante Washington Spirit, resultado que borró la posibilidad de una final entre equipos mexicanos en la Concacaf W Champions Cup y abrió la puerta a un nuevo enfrentamiento entre ambas naciones.

Tras el contundente triunfo del América, que con una brillante actuación de Scarlett Camberos goleó (4-1) al Gotham FC —favorito y representante de la NWSL, además de vigente campeón de la Concacaf W Champions Cup—, el equipo azulcrema definió su lugar en la final del certamen.

Ahora, el conjunto mexicano se enfrentará a Washington Spirit, escuadra que cuenta en sus filas con la seleccionada nacional Rebeca Bernal, en un duelo que promete intensidad.