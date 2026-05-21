América golea al Gotham FC y avanza a la final de Concachampions Femenil

AGENCIAS

Con todavía el recuerdo fresco de la conquista del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, América volvió a dejar en claro que su dominio en la cancha responde a un proyecto sólido y no a la casualidad. Con una actuación brillante de Scarlett Camberos, el equipo dirigido por Ángel Villacampa se impuso (4-1) al Gotham FC, representante de la NWSL, que llegó al Estadio Hidalgo como vigente campeón de la Concacaf W Champions Cup.

El conjunto azulcrema, además, contó con una noche inspirada de la brasileña Geyse, quien firmó tres asistencias ante su antiguo club para encaminar el triunfo. Con este resultado, América aseguró su lugar en la gran final del torneo, a la espera del vencedor entre Pachuca y Washington Spirit.

La gran noche para el americanismo comenzó desde los primeros minutos, con un equipo que se adueñó del balón y sorprendió a las norteamericanas con constantes llegadas de peligro sobre la portería de Ann-Katrin Berger. La presión encontró recompensa poco después de la media hora de juego, cuando una gran combinación entre Geyse y Scarlett Camberos terminó con la definición de la atacante mexicana para abrir el marcador.

El gol le permitió al conjunto mexicano irse al descanso con ventaja; sin embargo, el panorama cambió al inicio de la segunda mitad. El equipo dirigido por Juan Carlos Amorós salió con mayor intensidad y encontró rápidamente el empate: al minuto 47, Esther González superó a la defensa y definió ante Itzel Velasco para igualar el marcador.

El empate representó un duro golpe para América, que tardó algunos minutos en asimilar la reacción rival. Sin embargo, tras ajustar con modificaciones y recuperar el control del partido, el equipo volvió a encontrar el camino al gol. Al minuto 56, Scarlett Camberos apareció nuevamente para definir de pierna derecha y devolverle la ventaja a las azulcrema.

Con el equipo neoyorquino ya superado en el marcador y también en lo anímico, las Águilas no tuvieron piedad en la recta final del encuentro y ampliaron la ventaja. Aylín Aviléz marcó al minuto 69, mientras que el cuarto llegó desde el punto penal —en una jugada polémica al señalarse una falta fuera del área—, que Scarlett Camberos convirtió para firmar su triplete y sentenciar el pase a la final.