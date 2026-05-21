Liberan a Omar Chávez, hijo del ex boxeador Julio César Chávez

AGENCIAS

SINALOA. – En audiencia celebrada este jueves, el pugilista profesional Omar Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial de box en tres distintas divisiones, fue puesto en libertad por un juez de control, luego de haber permanecido un día en prisión acusado de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones.

Durante la celebración de la audiencia inicial, en la que el boxeador mexicano fue vinculado a proceso, el juez de control, a solicitud de la defensa del imputado, resolvió que este puede llevar el juicio en libertad.

La mañana del miércoles pasado, el hijo de la leyenda en el mundo del boxeo fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, en acatamiento a una orden de retención, por no atender las solicitudes de presentación.

Se conoció ese día que el hijo del excampeón mundial de box, Julio César Chávez, y pugilista profesional, Omar Alonso Chávez Carrasco, fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán, luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda boxística fue detenido por la mañana, por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se dieran mayores detalles de dicha acción de la autoridad.

De acuerdo al informativo, se describe a Omar Alfonso como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.