Claudia Sheinbaum presume la Operación Enjambre, pero solo caen alcaldes de municipios chicos

Redacción Infonorte

En los últimos días, la Fiscalía General de la República (FGR) ha destacado detenciones a través de la Operación Enjambre, en casos de estructuras municipales que han sido penetradas por grupos criminales, que presuntamente han operado libremente para cometer delitos de extorsión, homicidios, secuestros y narcomenudeo.

Es una estrategia de seguridad y justicia impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch.

Fue implementada desde finales del año 2024, para combatir la corrupción institucional y desarticular redes de narcopolítica en el país.

“No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, dijo entonces la presidenta de México.

La Operación Enjambre ha atacado los vínculos entre funcionarios públicos, principalmente alcaldes, ex alcaldes y mandos policiales con grupos delincuenciales.

El recuento suma un total de 141 funcionarios, acusados por presuntos nexos con grupos delincuenciales, todos ellos de cinco estados.

Incluso, tras las detenciones más recientes, Sheinbaum aseguró que fueron hechas a raíz de las denuncias que recibió de ciudadanos en sus giras presidenciales y advirtió que existe hay cero impunidad: “Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie, tenemos un solo pacto y es con el pueblo de México”.

Pero al revisar los resultados saltan a la vista otros datos interesantes como el siguiente: Los alcaldes que han sido detenidos a través de esta estrategia solo han sido de municipios considerados pequeños, mientras que en la actualidad, medios nacionales e internacionales, así como partidos de oposición señalan a la presidenta de México de presuntamente proteger al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien tiene una ficha roja de Interpol en su contra, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Como ejemplo de la información de la Operación Enjambre destacan las detenciones de tres presidentes municipales de Puebla, mismos que pertenecen a Movimiento Ciudadano.

En las acciones fue detenido Giovanni González, alcalde de Tlachichuca, Puebla, población de apenas 30 mil habitantes; Uruviel González, alcalde de Ciudad Serdán, con una población de 47 mil personas; y Ramiro González, edil de San Nicolás Buenos Aires, de 10 mil 400 habitantes.

En más ejemplos de detenciones, se encuentran: José Murguía (MC), presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, donde habitan 9 mil 600 personas; Ernesto Cruz (Morena), alcalde de Cintalapa, Chiapas, de 88 mil habitantes; Diego Rivera (Morena), edil de Tequila, Jalisco, de 44 mil habitantes; y Agustín Toledano (PAN-PRI-PRD), alcalde de Atlatlahucan, Morelos, de apenas 25 mil habitantes.

¿EN TAMAULIPAS LLEGARÁ LA OPERACIÓN ENJAMBRE?

En base a estos datos, y las características de las poblaciones en donde se ha aplicado Enjambre, en Tamaulipas existen 34 municipios con menos de 90 mil habitantes cada uno; y siguiendo la tendencia actual, otros 9 municipios escaparían a la aplicación de dicha operación de seguridad: Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, Tampico, Madero, Altamira y El Mante.

Sobre la posibilidad de dicho operativo, el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, descartó que exista el Operativo Enjambre en Tamaulipas.

Mencionó que hasta el momento no existe información oficial sobre un despliegue de ese tipo en Tamaulipas, “por el momento nosotros no tenemos alguna información como tal. Siempre seguiremos trabajando y no estamos en contra nunca de que se investigue a alguien, nosotros estamos a favor siempre de la transparencia”, añadió.

En tanto, el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, afirmó que en Tamaulipas no existe ningún Operativo Enjambre: “No, no existe ningún operativo Enjambre en Tamaulipas; no existe ninguna relación con los hechos de materia de investigación que nos referíamos y misma que hasta ahora continúa”, expresó Govea Orozco.