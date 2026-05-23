Abaten a un tirador en inmediaciones de la Casa Blanca; un civil fue lesionado y descartan agentes heridos

AGENCIAS

El Servicio Secreto acordonó el jardín norte de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecían ser disparos, informaron medios locales como NBC y ABC News. Se les indicó a los periodistas que se dirigieran hacia la sala de prensa de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca. Hace más de una hora posteó que estaba en el recinto y que había “negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que enumeró a varias potencias de Medio Oriente, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador. “Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, añadió Trump en ese mensaje.

AFP informó que se vio una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos.

Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto informó a CBS News que “estamos al tanto de los informes sobre disparos en las cercanías de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”.

Servicio Secreto abatió a atacante armado cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto informó que un sujeto se acercó a un puesto de control de la agencia en la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, el individuo sacó un arma de su bolso e comenzó a disparar contra los oficiales apostados.

El Servicio Secreto respondió al fuego y el sospechoso murió más tarde. Un transeúnte fue alcanzado por disparos. No hubo agentes heridos.

El presidente estaba dentro de la Casa Blanca y el incidente sigue bajo investigación.

Fox News informó que el tirador no traspasó el perímetro de seguridad de la Casa Blanca y el presidente estadounidense, Donald Trump, está a salvo.