Acusa PAN persecución política tras citatorio a Maru Campos

AGENCIAS

Luego de que la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a comparecer ante la FGR, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó persecución política contra la Oposición.

A través de un video divulgado en redes sociales, Romero reprochó que llamen a la panista a comparecer por haber desmantelado un narcolaboratorio, mientras que Morena encubre a Rocha Moya, acusado de nexos con el narcotráfico.

“Ninguna sorpresa con estos gobiernos surrealistas de cuarta. Con esta acción ya queda absolutamente claro que este Gobierno ha optado por la persecución política de sus opositores. La verdad, ya se habían tardado”, sostuvo.

Esta tarde, la Gobernadora Maru Campos confirmó que la FGR la citó a comparecer el próximo miércoles 27 de mayo en la Fiscalía Federal en Ciudad Juárez, ubicada en la Avenida Abraham Lincon número 820.

“Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, afirmó la panista.

Al respecto, Romero reprochó que Campos sea llamada a comparecer por haber desmantelado un narcolaboratorio, mientras que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, cuenta con el verdadero fuero constitucional, que dijo, es pertenecer a Morena.

“(A Rocha Moya) se le defiende a ultranza desde las mañaneras, porque cuenta con el verdadero fuero en este país, que es pertenecer a Morena.

“Para que quede claro: este Gobierno morenista, ya sin máscaras, sin tapujos, persigue opositores y cubre delincuentes”, afirmó.

Al asegurar que Campos cuenta con el respaldo de su partido y de miles de mexicanos, Romero afirmó que no habrá nada que le puedan hacer a la Gobernadora.

“Nada de qué preocuparnos con nuestra Gobernadora. Cualquier molesta que pretendieran con ella, tiene que pasar sí o sí por el Congreso local de Chihuahua. Absolutamente nada le podrán hacer a Maru Campos. Ahora prepárense para observar el nivel de apoyo que a nivel ciudadano, chihuahuense y nacional le daremos a nuestra Gobernadora.

“La verdad es que no hay estudio o medición que no nos corrobore que con esta persecución ridícula, nos están haciendo un inmenso favor”, aseguró.

Por su parte, la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, celebró el citatorio de Campos como “una gran noticia” para su estado.

“La Gobernadora es citada a declarar por la FGR: y esta vez no podrá mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias, como hizo con el Congreso local, el Senado, o con sus periodistas amigos. La verdad y la justicia tardan pero llegan”, afirmó.