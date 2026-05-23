Barcelona campeón de la Women’s Champions League; suma 4 títulos

AGENCIAS

El FC Barcelona se proclamó campeón de la UEFA Women’s Champions League 2025/26 al imponerse al OL Lyonnes por 4-0 en la gran final. Las de Pere Romeu se llevaron el triunfo gracias a los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo en la segunda mitad, además de varias paradas de mucho mérito de Cata Coll.

Como era de esperar, ninguno de los dos equipos fue capaz de imponerse en los primeros compases de juego, donde la igualdad fue la tónica dominante. La primera ocasión llegó superados los diez primeros minutos de partido, con un disparo de primeras de Alexia Putellas desde la frontal que se marchó muy cerca del poste de la portería de Christiane Endler. Poco después, el OL Lyonnes reaccionó con un cabezazo de Wendie Renard que desvió de manera providencial Cata Coll antes de que Lindsey Heaps enviase el balón al fondo de la red, pero esta segunda acción fue anulada por fuera de juego.

Unos minutos más tarde y tras un envío en largo de Alexia, el Barcelona rozó el primero con un remate bombeado de Ewa Pajor ante la salida de Endler que no encontró portería por muy poco. Superada la media hora de juego, la delantera polaca tuvo otra buena ocasión en sus botas para adelantar a las azulgranas de nuevo a pase de Alexia, pero su potente disparo al palo corto se marchó cerca de la madera. Antes del descanso, Selma Bacha lo probó con un disparo de falta que iba muy bien dirigido, pero una atenta Cata Coll mandó el balón a córner con una gran estirada.

Tras una primera parte sin goles, el equipo de Pere Romeu estrenó el marcador a los diez minutos de la reanudación. Patri Guijarro condujo la pelota y asistió a su derecha para que Ewa Pajor, en su tercer intento, conectase un potente y preciso remate raso con el que batió a Endler poniendo el 1-0 en el marcador. Lejos de venirse abajo, las francesas encajaron bien el golpe y Vicki Becho estuvo cerca de empatar apenas cinco minutos después del gol de Pajor, pero Cata Coll volvió a estar rápida de reflejos y mando a saque de esquina el disparo raso de la jugadora gala.

Sin embargo, lo que llegó fue el segundo del conjunto azulgrana en el minuto 70. En una jugada colectiva del equipo azulgrana, el balón le acabó llegando a Salma Paralluelo en la línea de fondo, desde donde cedió atrás para que de nuevo Ewa Pajor rematase de primeras y a bocajarro haciendo el 2-0. Las de Jonatan Giráldez lo siguieron intentando y pudieron volver a meterse en el partido con una ocasión clara de Tabitha Chawinga que, tras un buen desmarque, se plantó mano a mano ante Cata Coll, pero la española adivinó sus intenciones y repelió el disparo para mantener la renta de dos goles de ventaja.

Ya en el tramo final, Salma Paralluelo se sumó a la fiesta azulgrana logrando el 3-0 con un precioso y potente zurdazo desde la frontal del área que se coló por la escuadra de la portería de Endler para sentenciar así el encuentro. En el tiempo de descuento, la propia Salma Paralluelo culminó una contra perfecta entre Pajor y la española con un disparo raso que terminó de redondear la victoria de las de Pere Romeu, subiendo el 4-0 al electrónico. De tal forma, el Barcelona se acabó llevando un trabajado triunfo para conseguir así su cuarta UEFA Women’s Champions League.