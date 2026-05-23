Despierta la UAT vocaciones científicas en niños de Ciudad Victoria

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), realizó la primera reunión del Club Amor por la Ciencia “Futuros Ingenieros y Científicos”, con la finalidad de compartir con niños y jóvenes las investigaciones que realiza esta casa de estudios.

23 mayo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), realizó la primera reunión del Club Amor por la Ciencia “Futuros Ingenieros y Científicos”, con la finalidad de compartir con niños y jóvenes las investigaciones que realiza esta casa de estudios.
El evento, que tuvo como marco el Coloquio de Investigación y Posgrado de la FIC, brindó a los alumnos de la Escuela Primaria “Francisco Márquez” de Ciudad Victoria la oportunidad de conocer diversos proyectos en las áreas de las tecnologías de la información, ciencias agropecuarias y medio ambiente.
Esta actividad forma parte del Programa Vocaciones Tempranas en Ciencia, Humanidades y Tecnología impulsado por la UAT a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado.
El objetivo es contribuir a la formación de una generación de estudiantes tamaulipecos con pensamiento crítico, vocación científica y compromiso social que, al ingresar a la universidad, se distingan por haber vivido experiencias de apropiación del conocimiento desde la niñez.
En ese sentido, los estudiantes de posgrado e investigadores compartieron sus experiencias al alumnado de nivel básico, con el propósito de brindarles el seguimiento y asesoría que les permita desarrollar un proyecto para participar en el Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).
En este acercamiento, los alumnos de primaria conocieron una serie de proyectos tales como: Grafo de conocimiento para recomendación de atracciones turísticas de Tamaulipas; Conservación y manejo de maíces nativos; Influencia del régimen hídrico en el rendimiento de grano y componentes productivos del maíz; Potencial de Bacillus anthracis y Bacillus thuringiensis en la biodegradación de petróleo crudo; y Caracterización de Lepidopterofauna diurna del Jardín Anacahuita de Ciudad Victoria.
Con este esfuerzo, se busca fortalecer el programa institucional de Vocaciones Tempranas y ampliar oportunidades para que los niños se involucren en los proyectos científicos de la UAT.

23 mayo, 2026
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