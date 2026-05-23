Reafirma la UAT liderazgo en la investigación con impacto social

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su liderazgo en la generación de conocimiento científico, humanístico y tecnológico mediante la realización del 5.º Foro “Encuentro Territorial de Proyectos de Investigación en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación”, desarrollado con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la investigación universitaria y las necesidades de la sociedad tamaulipeca, así como impulsar el intercambio académico y la generación de proyectos.

Organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, y teniendo como sede la Facultad de Ingeniería Tampico, este espacio académico reunió a investigadores, docentes y representantes de distintos sectores, consolidando el compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible de Tamaulipas.

A nombre del rector, Dámaso Anaya Alvarado, la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, subrayó que este foro representa un espacio estratégico que permite consolidar alianzas entre la UAT, el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, orientando los proyectos científicos hacia la atención de las problemáticas actuales de la entidad.

Asimismo, reconoció la participación de representantes de organismos empresariales, autoridades municipales de la zona sur, directivos universitarios, centros e institutos de investigación, así como investigadoras e investigadores que impulsan este tipo de proyectos.

En el evento estuvieron también el director de la Facultad de Ingeniería Tampico, Roberto Pichardo Ramírez, y la directora de Estudios Sectoriales de la UAT, Blanca Leticia Díaz Mariño, quienes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración académica y multidisciplinaria entre las dependencias universitarias y los sectores estratégicos de la región.

En el desarrollo de la jornada se presentaron 16 proyectos de investigadoras e investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Ingeniería Tampico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Facultad de Comercio y Administración Tampico.

También se contó con la participación de ponentes de los centros e institutos especializados de la UAT, como el Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat, el HUB de Gestión e Innovación Social, el Centro de Innovación Social y Desarrollo Empresarial, el Instituto de Energía y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), quienes expusieron avances y líneas de trabajo orientadas al desarrollo regional.