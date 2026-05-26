Marco Antonio Vázquez Villanueva

¿Y si fuera un pelao?…

El rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, serían en este momento quienes disputarían la candidatura a gobernador en caso de que Morena postulara a un hombre.

Muy atrás aparecerían el diputado federal Carlos Cantú Rosas, el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, y, entre una multitud, tendría que apuntarse por obligación el senador de mayoría, José Ramón Gómez Leal.

Las encuestas los colocan en ese orden, incluso con pocos puntos en las mismas porque los hombres han sido opacados por la terquedad de algunos políticos de asegurar que en 2028 “toca” una mujer como candidata de Morena, pero, ¿y si fuera un pelao?, porque ha de saber que es una posibilidad, aunque pocos la tomen con seriedad.

Es cierto, los expertos en el arte de especular, los opinólogos, dan por hecho que en Tamaulipas será una mujer la candidata a la gubernatura en 2028, pero eso es solo un deseo que, normalmente, tiene origen en las amistades de quienes se autodenominan analistas políticos, la realidad es que legalmente no existe nada que obligue a ningún partido político a postular a una mujer, salvo las reglas o lo legislado en materia de paridad y equidad de género qué, sin embargo, al tratarse de candidaturas uninominales, los partidos solo terminan teniendo la necesidad de presentar la misma cantidad de mujeres que de hombres en ese año electoral.

Me explico: dentro de dos años habrá cuatro elecciones a gubernaturas: Durango, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, a partir de ahí se divide al cincuenta por ciento, pero no resulta tan sencillo, existen otros factores que toma en cuenta la autoridad electoral que sí podrían obligar a un partido a postular a una mujer, como la competitividad o los factores de riesgo.

En síntesis, por obligación legal, a las mujeres les tendrían que tocar los estados con mayor ventaja para sus partidos a fin de evitar que solo sean candidatas de ornato y garantizar que realmente puedan ganar, que se vaya haciendo efectiva la paridad a nivel nacional.

Partiendo de ese supuesto, es un hecho que Tamaulipas no entra en ese supuesto de alta competitividad para Morena o sus aliados por lo que no necesariamente tendría que ir una mujer, en la última elección de gobernador el partido guinda ganó ese cargo con apenas seis puntos de ventaja, unos 98 mil votos; mientras que en Oaxaca los de Morena ganaron con una ventaja cercana al dos a uno, y en Hidalgo con más de 30 puntos porcentuales, alrededor de 250 mil votos. Durango, por su parte, está en manos de una coalición PRI-PAN-PRD, lo que también la convierte en una entidad de alto riesgo, en cristiano, eso significaría que las mujeres irían en los Estados de Oaxaca e Hidalgo.

Habría que investigar si legalmente la autoridad puede hacer sus propias mediciones y determinar, en este momento, dónde tendría mayores probabilidades de triunfo cada partido o, más aún, cómo definirá cuáles resultados tomará en cuenta el INE para la determinación de imponer hombres o mujeres en las boletas electorales.

Por supuesto, cualquier partido o coalición podría postular mujeres en más del cincuenta por ciento de sus candidaturas, aunque constitucionalmente se habla de equilibrios y eso podría derivar en litigios legales que terminarían obligándolos a dar marcha atrás.

Exacto, los hombres de la política local en Tamaulipas que militan o simpatizan con Morena deberían ponerse a trabajar en serio para representar una verdadera posibilidad de ganar el privilegio de ser candidatos, porque una cosa son los deseos o los sueños y otra muy distinta la obligación constitucional de cumplir con las reglas de “paridad en todo”.

Y sí, los más obligados a hacer precampaña deberían ser los hombres cercanos al poder, porque salvo el rector de la UAT, Damaso Anaya, quien es bien visto tanto en México como en Tamaulipas, el resto carga con una serie de “peros” derivados de sus comportamientos actuales o pasados.

Haciendo un ejercicio de imaginación, y especulando con que el candidato fuera un hombre, hoy podría ganarles la partida “JR” que es mal querido por todos los morenos de Tamaulipas, porque es senador de mayoría y, además, se ha dejado cuerpear por quien encabeza las preferencias entre las mujeres, la otra senadora, Olga Sosa, si eso fuera poco, hasta el senador Gerardo Fernández Noroña vino a levantarle la mano, afirmando que él u Olga Sosa serán quienes manden en Tamaulipas después de la elección de 2028.

Por ello le digo, es cierto que, en las encuestas, el rector Damaso Anaya Alvarado podría llevarles amplia ventaja al tener a su disposición todo un aparato que mediáticamente lo acercaría a esa eventualidad, pero eso sería a futuro y siempre y cuando se pusiera a trabajar seriamente en la política para esa posibilidad.

Igual el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, tiene en sus manos todo un equipo que podría elevarlo rápidamente en las encuestas, aunque con el mismo problema, tampoco se ha puesto realmente a trabajar en ello.

Mientras tanto, “JR” les lleva casi ocho años de ventaja, desde que su amigo Andy López lo convirtió en superdelegado del Bienestar en Tamaulipas, después fue candidato al Senado y posteriormente nuevamente candidato a senador, es decir, ha recorrido el Estado y no se guarda el secreto de que quiere ser candidato a gobernador.

Dicho lo anterior, bien vale la pena que en el equipo local no den por hecho que será mujer la candidata, que al menos empiece a sembrarse la duda y preparen un cuadro para cualquier escenario, alguien que pueda entrarle en caso de que el futuro candidato de Morena sea un pelao, digo, no vaya siendo que les ganen fácilmente el mandado…

INCORPORA AMÉRICO A JÓVENES TAMAULIPECOS A LA INICIATIVA NACIONAL DE FOMENTO A LA LECTURA… Inició la entrega de libros de escritores latinoamericanos a todas y todos los estudiantes.

Con el propósito de fomentar la lectura en las y los jóvenes y acercarlos a obras literarias de los mejores escritores de América Latina, como parte de la iniciativa “25 para el 25” que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó de manera simbólica libros de lectura a 17 representantes de grupo del Conalep Victoria y los exhortó a seguir leyendo, reflexionando y alentando el despertar de conciencias.

Al presidir la ceremonia cívica de honores y luego de develar la placa alusiva a la remodelación de la fachada del Conalep plantel 172 de Ciudad Victoria, el gobernador hizo un reconocimiento a la transformación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tamaulipas y aseguró que hoy existen mejores condiciones para que las y los estudiantes se preparen para enfrentar los retos que se les presenten.

Al exhortar a las y los jóvenes a promover el gusto por la lectura, el mandatario tamaulipeco aseguró que los libros alientan el despertar de la conciencia, “y ese despertar de conciencias es lo que ha hecho esta gran transformación, esta Cuarta Transformación humanista”, dijo.

“Así es que yo los conmino y les agradezco mucho esta reunión para que sigamos fomentando la lectura, que despertemos nuestra conciencia y participemos y reflexionemos en la lectura”, expresó.

Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, explicó que a partir de hoy las y los jóvenes de Tamaulipas, como los de Conalep, recibirán un libro de escritores y escritoras de toda América Latina, a fin de que descubran obras fundamentales, relatos generacionales, ideas revolucionarias y voces que inspiran, cuestionan y transforman nuestra realidad.

Agregó que el proyecto “25 para el 25” va de la mano con la estrategia Tamaulipas-Lee, a través de las bibliotecas móviles y 250 salas de lectura en todo el estado y con el trabajo del Fondo Editorial Tamaulipas, que impulsa 25 títulos de autoras y autores de nuestro estado.

En su mensaje de bienvenida, Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP en Tamaulipas, hizo una amplia exposición de las acciones para lograr la transformación de la institución y destacó la inversión de más de 55 millones de pesos en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, así como la adquisición de 150 computadoras y simuladores de transporte para las nuevas carreras que demanda el estado.

Además, mencionó los programas de capacitación para el personal docente y el diseño, junto con un programa de las Naciones Unidas, del primer estudio en su tipo sobre la correspondencia de la oferta educativa y el mercado laboral, reconocido como mejor práctica a nivel nacional.

“Transformar Conalep se tradujo en competir y ganar”, expresó al destacar que alumnos de la institución han representado con orgullo a Tamaulipas y a México en competencias en países como China, Colombia, Turquía y Estados Unidos.

Durante la ceremonia, la alumna Alexia Vargas Saenz leyó un fragmento de la obra Habla Palabra, de Luis Britto García, mientras que el alumno Giovani López Martínez tuvo a su cargo la lectura de un fragmento de Canto Villano, de la escritora peruana Blanca Varela.

También estuvieron presentes en esta ceremonia: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, y Martín Rivera Romero, director del Conalep plantel Victoria.

INICIA LA UAT BRIGADAS CONTRA EL GUSANO BARRENADOR… Se despliegan equipos multidisciplinarios que apoyarán las medidas implementadas por el Gobierno de Tamaulipas, autoridades y productores del sector pecuario para proteger a la ganadería tamaulipeca.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció que se han puesto en marcha las brigadas universitarias de apoyo a las medidas instrumentadas por el Gobierno del Estado, autoridades del sector agropecuario y productores ganaderos, para el combate y contención del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas.

“Hoy lunes iniciamos un curso de capacitación en donde participan cuadrillas de jóvenes, precisamente como ya se acabó el semestre en la Universidad, para empezar a apoyar donde más se necesita”, afirmó el rector Dámaso Anaya ante medios de comunicación de Ciudad Victoria.

Refirió que esta labor se hará en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, y que participarán también la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, la Confederación Nacional Ganadera y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

“Ahorita tenemos contemplado a cuarenta jóvenes que empiezan y cuatro docentes, pero la idea es que también se sumen investigadores para tratar de ver exactamente qué pasa con la mosca del gusano barrenador”, dijo el rector luego de subrayar que el objetivo no es solo apoyar en el control, sino analizar científicamente el comportamiento de esa mosca, aportando soluciones técnicas basadas en evidencia para proteger a la ganadería tamaulipeca.

De acuerdo con el plan de trabajo, se realizarán brigadas para detectar, casa por casa, y en ranchos ganaderos, la presencia de esta plaga, además de colocar trampas para capturar las moscas transmisoras.

Esta labor busca cubrir los municipios de Burgos, El Mante, Xicoténcatl, Llera, Aldama, González, Hidalgo, Villagrán y San Nicolás, donde además se invitará a participar a autoridades municipales y a los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar.

Por la UAT, estarán colaborando la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Facultad de Enfermería Victoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

CUMPLE LALO GATTÁS COMPROMISOS DE TERRITORIO Y AUDIENCIA PÚBLICA… Cómo parte del gobierno de territorio y cercano a la gente, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez dió respuesta a más de 350 compromisos contraídos en su recorrido por colonias, ejidos y audiencias públicas del Día del Pueblo.

A través de la Secretaría Privada y Participación Ciudadana, ha entregado en los cinco meses de la actual administración municipal 250 paquetes de láminas y material de construccion a 70 familias en situación vulnerable para mejoramiento de vivienda.

Cerca de 100 apoyos en especie como latas de pintura, impermeable, material deportivo, cisternas, tinacos, bombas de agua, gel antibacterial y enseres, en los que se han incluído instituciones educativas del área urbana y rural.

Con apoyo del DIF Municipal que preside Lucy de Gattás, se ha beneficiado a personas con aparatos ortopédicos, pañales, despensas, dispositivos médicos; así como la gestión ante COMAPA de descuentos en recibos de agua, predial, permisos para fiestas y apoyo económico para inscripciones, traslados médicos, a eventos deportivos, lentes y tablets.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com