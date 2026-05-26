Guardia Estatal de Género participa en Jornada de Prevención de las Violencias por la Paz en Río Bravo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Río Bravo, Tamaulipas.- En un trabajo coordinado con el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), personal de la Guardia Estatal de Género visitó la Escuela Secundaria General Número Dos “José Vizcaino Pérez” ubicada en el municipio de Río Bravo.

En este plantel se llevó a cabo la Jornada de Prevención de las Violencias por la Paz en dónde la Guardia Estatal de Género participó con la instalación de un módulo para dar a conocer temas que impactan en la seguridad de las y los adolescentes.

A través de trípticos y dinámicas, se orientó al alumnado sobre el acoso escolar, la Cartilla de Derecho de las Mujeres en Tamaulipas Víctimas de Violencia, Valores, Alto al Abuso Sexual e Infantil y Alto al Feminicidio.

Esta visita benefició a 20 docentes, 700 alumnos y alumnas, quienes además convivieron con el personal de esta corporación y abordaron las unidades motorizadas, fortaleciendo la colaboración con la comunidad escolar para construir espacios seguros.