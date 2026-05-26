LAS BATALLAS

Francisco Reséndiz

La CFE mueve fichas con la IP en Jalisco

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza Emilia Calleja, tendió un puente directo de comunicación con empresarios de Jalisco para explicar qué capacidad tendrá la red eléctrica frente al crecimiento industrial, la expansión urbana y la presión extraordinaria que traerá el Mundial de 2026 al estado y al país.

De acuerdo con fuentes enteradas del mensaje de la CFE —que se dio a conocer en medio del ICOLD 2026, realizado en Guadalajara—, entre la clase política y empresarial de Jalisco comenzó a hablarse de electricidad como se habla de carreteras, agua o seguridad: como un factor que define si llega o no la inversión.

El mensaje de la Comisión, nos comentan, tuvo un objetivo claro: demostrar que ya se trabaja en la modernización del sistema y que el desarrollo energético impulsado desde Palacio Nacional está pensado a largo plazo, y no únicamente para coyunturas o tiempos electorales.

Para ello, una de las estrategias de Emilia Calleja, directora general de la CFE, consiste en preparar el suministro eléctrico para los proyectos productivos, las ampliaciones industriales y las nuevas cargas que demandará el sector privado.

Pero para lograrlo, nos detallan, la empresa necesita conocer con anticipación los planes de inversión y crecimiento de las compañías para incorporar esas necesidades dentro de su propia planeación. En otras palabras: coordinación y comunicación directa con la iniciativa privada.

No es un detalle técnico. Es una condición para invertir. Porque una empresa no sólo pregunta si hoy existe electricidad. Pregunta si habrá capacidad cuando amplíe operaciones, si la red resistirá nuevos turnos, si una subestación soportará la demanda o si un mantenimiento programado terminará deteniendo una línea de producción.

La apuesta de Emilia Calleja es que sí. Que la red pueda acompañar el crecimiento económico del estado mediante infraestructura suficiente, planeación y comunicación constante con el sector productivo.

Nos hacen ver que entre los proyectos que actualmente desarrolla la CFE en Jalisco destacan alrededor de 70 obras de transformación que permitirán incrementar la capacidad en 1,500 MVA, lo que representa un crecimiento cercano al 25% respecto a la capacidad instalada actual.

En materia de distribución, este mismo año se ejecutarán dos programas que integran 537 proyectos con una inversión de 697 millones de pesos. Además, se ampliará una subestación a 60 MVA con una inversión adicional de 14.4 millones de pesos.

A la par avanza la estrategia de justicia energética 2026-2028, que contempla una inversión de 521 millones de pesos para desarrollar 1,237 obras que beneficiarán a 14,139 habitantes. La meta es alcanzar una cobertura eléctrica de 99.99% en Jalisco durante los próximos tres años. Claro, por ahora son planes en marcha de la CFE.Nos dicen que el plan rendirá frutos a mediano y largo plazo, pero también responde a necesidades inmediatas. Entre ellas, el Mundial de Futbol de 2026.

Jalisco no sólo enfrenta la presión habitual de su actividad industrial, comercial y turística. También tendrá que responder a mayores exigencias de movilidad, servicios, aeropuertos, estadios, hoteles y zonas urbanas durante la justa mundialista.

En ese contexto, el gobernador Pablo Lemus aseguró que el suministro eléctrico para el Mundial está completamente garantizado y que existe capacidad suficiente —incluso excedente— para atender la demanda que generarán tanto los partidos como toda la operación urbana, turística y de servicios alrededor del torneo.

La energía, en ese escenario, deja de ser un insumo silencioso para convertirse en infraestructura estratégica. Para ello, ya se realizó una inspección de 180 kilómetros de red y actualmente se ejecutan 257 actividades de mantenimiento orientadas a fortalecer las condiciones operativas del sistema.

Pero el futuro no fue lo único que se puso sobre la mesa. Emilia Calleja también presentó avances recientes. Tan sólo en 2025 se concluyeron proyectos por 166.09 millones de pesos y actualmente continúan obras en ejecución por 297.31 millones de pesos adicionales.

Las cartas están sobre la mesa. Jalisco quiere crecer, atraer inversión, sostener su actividad industrial y responder a la presión extraordinaria de un evento global. Y la CFE busca demostrar que puede pasar del discurso de suficiencia eléctrica a una política de anticipación, infraestructura y atención directa a la iniciativa privada. Al final es un tema de voluntad.

RADAR

A TRABAJAR. Se viene cargada la semana en el Congreso de la Unión con las reformas en materia electoral y judicial enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Varios aspirantes de Morena a encabezar “los trabajos de la 4T” en sus estados se alistan para regresar a la capital y dejar, al menos por unos días, sus recorridos territoriales.

Entre quienes más aprovechan su presencia en la CDMX —sede de los Poderes— destaca el senador nayarita Pável Jarero Velázquez, quien se mete de lleno a los debates en comisiones y en tribuna, lo que ya le ha valido proyección nacional. Sus contendientes, en cambio, sólo se ven en lo local.

TABASCO EN MOVIMIENTO. Desde la tierra del Edén nos comentan que el anuncio de Andy López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador— de buscar una diputación federal por Tabasco no provocó reacción alguna en la dirigencia estatal de Morena, aunque sí detonó las redes sociales en aquella entidad.

El hijo del expresidente busca competir por el sexto distrito federal, que abarca la región de la Sierra, incluido el municipio de Teapa, tierra de origen de su madre, Rocío Beltrán, de acuerdo con reportes de prensa local.

Ayer, el gobernador Javier May anunció que tres de sus secretarios y tres subsecretarios federales atenderán su convocatoria para separarse del cargo y buscar una aspiración política rumbo al proceso electoral de 2027.