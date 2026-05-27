Análisis Político

Antonio Frausto

La renuncia de Andy

Compromiso por el bienestar de la gente de Tabasco, irresponsabilidad política o simplemente conveniencia personal, ¿cuál es la verdadera razón por la que Andrés Manuel López Beltrán, también conocido como “Andy” renunció a la Secretaría de Organización de Morena?

Y es que, desde que este lunes, el hijo de López Obrador informó vía redes sociales su renuncia al cargo que ostentaba en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, para ir en busca de una diputación federal por Tabasco en la elección del 2027, empezaron las especulaciones sobre esta decisión, que se veía venir, aunque quizá no en este preciso momento.

El comentario principal en redes sociales y medios de comunicación fue que, al convertirse en diputado federal obtendrá fuero constitucional, por lo que en caso de ser requerido por autoridades estadounidenses como algunos aseguran, estará protegido por las leyes mexicanas.

Al renunciar a la Secretaría General de Morena, también renunció a la coordinación de la elección intermedia de Coahuila en donde el próximo 7 de junio se renovará el Congreso Local, por lo que otra razón probable es deslindarse del revés electoral que parece sufrirán los morenistas.

Y es que, de acuerdo diversas encuestas, Morena se encuentra en segundo lugar en las preferencias electorales en varios de los 16 distritos locales que estarán en disputa, por lo que no se alcanzará el triunfo electoral que se había prometido, lo que dejaría mal evaluado a López Beltrán, al ser el coordinador general de la campaña.

Al abandonar también esta responsabilidad a un par de semanas del día de los comicios, por lo menos podrá justificarse que no operó el cierre de la campaña y la movilización del Día D, momento clave en la estrategia electoral.

Y finalmente otra motivación puede ser un deseo genuino de convertirse en diputado, para legislador en favor de la gente de Tabasco. Aunque siendo sinceros sería lo menos probable, pues históricamente es lo menos importante para la clase política. Además podría haber esperado por lo menos un par de semanas más para renunciar, a que culminara la elección en Coahuila y no dejar botado el trabajo partidista a la mitad del camino.

La salida de Andy se podría también leer como un triunfo interno más para la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo ante la presión mediática como consecuencia de la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya a los Estados Unidos, parece que esté desplazamiento político es irrelevante en estos momentos.

Ante los resultados que Andy López Beltrán ofreció en el comité nacional morenista, por más que presuma que afiliaron a millones de personas y se crearon comités en cada uno de los seccionales del país. Para gran parte de la opinión pública su trabajo quedó corto, pues en las elecciones que operó como secretario de organización no se obtuvieron los resultados esperados.

Si bien, es un político joven con pocos años como figura pública y con oportunidad de crecer, es inevitable las comparaciones con su papá Andrés Manuel López Obrador, que si tiene o no el carisma para conectar con la gente, o tiene o no la capacidad política de su padre, una sombra que para bien o para mal lo perseguirá durante toda su vida.

LALO UN ALCALDE DE TERRITORIO

Si bien la principal responsabilidad de un alcalde es ofrecer servicios públicos de calidad, no es su única labor y la cercanía con la gente es un reflejo palpable de su compromiso como servidor público.

Por eso el munícipe de Victoria, Eduardo Gattás Báez se ha dedicado a ser un alcalde de territorio, recorriendo a lo largo de su administración las diversas colonias, sectores y ejidos del municipio, escuchando y dando respuesta a las peticiones ciudadanas.

Tan sólo en lo que va del 2026 Gattás Báez ha tomado acciones puntuales a más de 350 compromisos que ha contraídos durante las audiencias públicas del Día del Pueblo en las que participan gran parte de su gabinete, dando respuesta a través de la Secretaría Privada y Participación Ciudadana, principalmente.

Es así cómo se han entregado 250 paquetes de láminas y material de construcción a decenas de familias en situación vulnerable para mejorar sus hogares, alrededor de 100 apoyos en especie como latas de pintura, impermeable, material deportivo, cisternas, tinacos, bombas de agua, gel antibacterial y enseres, en los que se han incluído instituciones educativas del área rural y urbana.

Parte importante de esto ha sido la labor del DIF Municipal que liderado por Lucy de Gattás, ha entregado aparatos ortopédicos, pañales, despensas, dispositivos médicos; beneficiando a cientos de personas. Además de realizar gestiones ante COMAPA de descuentos en recibos de agua, predial, permisos para fiestas y apoyo económico para inscripciones, traslados médicos, entre otras cosas, impactado positivamente la vida de miles de victorenses.

IMPULSA UAT LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS EN LA NIÑEZ

En su responsabilidad como agente social de cambio, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), impulsa las vocaciones científicas en la niñez, con la realización de la primera reunión del Club Amor por la Ciencia “Futuros Ingenieros y Científicos”.

Alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “Francisco Márquez” de Ciudad Victoria conocieron diversos proyectos en áreas de las tecnologías de la información, ciencias agropecuarias y medio ambiente, como parte de este proyecto que se desarrolló en el marco del Coloquio de Investigación y Posgrado de la FIC.

Esta actividad que forma parte del Programa Vocaciones Tempranas en Ciencia, Humanidades y Tecnología impulsado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, busca fomentar en los estudiantes tamaulipecos un pensamiento crítico, vocación científica y compromiso social, para que al llegar a cursar su educación superior, se distingan por tener experiencias científicas desde su niñez.

Este tipo de acciones sin duda fortalecen el programa institucional de vocaciones tempranas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y brindan oportunidades para que niñas y niños se interesen e involucren en los temas de ciencia, innovación y tecnología, formando a los científicos del mañana. Deseamos que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT impulse más iniciativas de esta naturaleza.

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