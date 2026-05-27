Marco Antonio Vázquez Villanueva

De esas casualidades…

¿Se acuerda de aquella foto, o del video, de la entonces presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; el senador Adán Augusto; el junior de ya sabe quién, Andy López Beltrán; el diputado Ricardo Monreal, y el senador verde, Manuel Velasco, todos dándole la espalda o volteándose cuando pasaba la presidenta a ofrecer su primer informe en el Zócalo?, casualidades de la vida, hoy todos están en la desgracia política, el último que estaba fuerte y de pie era el bebito de AMLO y ha caído argumentando que se va a Tabasco por una candidatura, ridícula justificación, más cuando todos conocemos el verdadero motivo de su salida.

Del nefasto junior ya no queda nada, es un tema tan pasado que ahora hay que gritar cuidado para quienes buscaron el cobijo del lopezobradorismo, Andy era la pieza más fuerte y ha sido derrumbada por instrucciones superiores, en resumen, les quitaron el dulce de la boca.

¿Será casualidad?, ¿se tendrán que preocupar quienes se decían apadrinados por ellos para ser candidatos?, lo único que sé es que ahora apestan y no se vislumbra que puedan recuperarse.

A Luisa María la tumbaron tan feo y de la noche a la mañana, de presidenta de Morena paso a un cargo de alto riesgo mediáticamente hablando, es encargada de los temas jurídicos de la Presidencia en nombramiento, pero todos sabemos que es de ornato, que la van a reventar pronto porque la pusieron a pelear con los medios de comunicación, no es lo único, en las conferencias mañaneras la exhibe la presidenta dándole órdenes penosas, como eso de “llévate tus cositas” cuando dejó su celular en el estrado, o peor aún, cuando le cambió el nombre y con una risa burlona dijo que se confundía con otra.

Adán Augusto, que se decía casi hermano de AMLO y fue el operador financiero de su movimiento, también lo han degradado a un senador más de los 128 existentes; Ricardo Monreal sigue haciendo travesuras en la Cámara de Diputados, le tronó la reforma electoral a la presidenta, pero todos sabemos sus días están contados, que ya no pesa para nada en las decisiones, mientras el representante del Verde, el senador Manuel Velasco, tendrá que doblarse si pretenden sobrevivir como organización política.

¿Les cayó la mala suerte a los cuatro que le dieron la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum al grado que ahora estén en desgracia política?, la verdad es que en la política, si bien existe esta variable, también es una realidad que más del 95 por ciento de las veces se trabaja la misma y tampoco podemos hablar de coincidencias, de situaciones fortuitas, porque sería mucha casualidad y en la política hay quien afirma que ni siquiera existen las casualidades.

Conclusión, para quienes no se quieran dar cuenta, es una realidad que la presidenta ha roto toda dependencia política de Andrés Manuel López Obrador y quiere trascender con su equipo, todavía más, mostrar quien manda, la muestra es que, ya quedan pocos lopezobradoristas en su gabinete y todos ellos muy entregados a sus intereses o como simples figuras de decoración, como la Secretaria de gobernación que hasta tarde llega a una reunión de seguridad con las autoridades gringas y a borraron de las fotos oficiales.

Pero el asunto va más allá, se trata de una alerta, digo, es obvio que la situación es para que se preocupen todas y todos los personajes que andan metidos en la política que para ser candidatos se entregaron a los brazos del lopezobradorismo, que ningunearon al equipo de Claudia, es más, todavía es fecha que le rinden pleitesía al tabasqueño antes que a la actual presidenta.

Exacto, entre ellos puede anotar nombres de aspirantes a alcaldes, diputados locales y federales para el 2027 y ni se diga de algunas y algunos que aspiran a la gubernatura de Tamaulipas en el 2028.

Por lo pronto, todo lo que le invirtieron al tal Andy López Beltrán, pensando que con él era suficiente para aparecer en la boleta ya no van a recuperar nada; es recurso perdido y además quedaron quemados.

Lo mismo sucede con quienes presumían cercanía con Luisa María Alcalde o Ricardo Monreal, ambos están en calidad de bultos de la política y si se salvan y pueden brincar a un cargo de elección popular para el siguiente año, será por mera lástima o con la intención de quitarlos de donde estorban.

Peor les irá a los que andan de manita sudada con el senador Adán Augusto, el mismo no solo ha perdido el poder de decisión del que gozaba, ahora hasta está apestado, ya nadie lo pela después que lo vincularon con el crimen organizado, hoy es más probable que inviten al payasito Noroña a algún evento proselitista que a quien fue el hombre más influyente, después de AMLO, el sexenio pasado.

Cosas de la vida, sería bueno que busque la foto, mejor aún, el video en el que aparecen los cuatro aquí mencionados, y se dará cuenta de que darle la espalda a la presidenta, ignorarla, en la política es un pecado capital, quienes lo hicieron y aquí se los menciono ahora están apestados, le insisto, de esas casualidades que tiene la vida…

SECRETARÍA DE SALUD Y COEPRIS FORTALECEN ACCIONES CON LA CANIRAC PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN… La Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizaron la firma de convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tamaulipas (CNIRAC) con el objetivo de establecer un marco normativo que impulse la protección de la salud y el bienestar de la población tamaulipeca.

En este encuentro, la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, encabezó el evento protocolario en el que se especificó el fortalecimiento de la capacitación, certificación y cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente en los establecimientos afiliados, promoviendo la inocuidad alimentaria, la protección de la salud de la población y el impulso a buenas prácticas en el manejo higiénico de alimentos.

“Una vez más constatamos que la mejor manera de proteger la salud de la población, es mediante un trabajo solidario y coordinado, y en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, creemos que esto es fundamental, y contar con un convenio como el que hoy nos reúne, garantiza a la población un ambiente libre de riesgos sanitarios”, destacó Hernández Campos.

Acompañada por el comisionado de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz y el presidente de la CANIRAC, Pablo González Martínez, con la firma de convenio se refuerzan las políticas púbicas orientadas al cumplimiento de la normatividad sanitaria del sector restaurantero, la higiene e inocuidad alimentaria, así como se suman acciones como: la implementación del “Distintivo de Restaurante Saludable”, capacitaciones, y apoyos con descuentos en la certificación sanitaria.

Aunado a ello, se promueve el uso de los Centros Integrales de Servicios (SIS) de la COEPRIS, con el fin de facilitar los trámites y procesos, lo que originará un gran beneficio para los prestadores de servicios y la población en general.

Por último, la secretaria de Salud, agradeció la colaboración de la CANIRAC y la COEPRIS, ya que con el trabajo conjunto y con esta alianza estratégica, se avanza en la construcción de un sector restaurantero más seguro, responsable y comprometido con el bienestar de las y los tamaulipecos.

LA UAT Y EL SUTUAT FIRMAN CONVENIO DE REVISIÓN SALARIAL 2026… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la firma del convenio de revisión salarial correspondiente al año 2026 con el Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT).

“Este acto representa mucho más que un acuerdo laboral, representa diálogo, confianza y la voluntad compartida de seguir avanzando juntos”, expresó el rector luego de firmar el acuerdo con el secretario general estatal del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán y el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, Francisco Alejandro García Eliseo.

Con la presencia de titulares de los comités directivos sindicales de las secciones norte, centro, sur y Mante, el rector hizo patente el compromiso de continuar trabajando estrechamente con el Sindicato y aseveró que la Universidad no se construye solamente desde las aulas o desde las oficinas directivas, sino que se construye también desde cada trabajador y trabajadora que, con responsabilidad y compromiso, contribuyen al funcionamiento y crecimiento de la institución.

“Hoy damos cumplimiento a lo establecido en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, garantizando que ningún trabajador universitario perciba un salario menor al determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, asentó el rector, al tiempo de reconocer la disposición, apertura y compromiso institucional del SUTUAT.

“Nada de esto sería posible sin la relación de respeto, comunicación y entendimiento que hemos construido juntos”, añadió.

Por su parte, el secretario general del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, agradeció al rector la disposición para la firma del acuerdo, consolidando el trabajo llevado a cabo durante las mesas de negociaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“Se ha mantenido una postura de diálogo, de conciliación y de respeto y estos son los resultados. Nuestro agradecimiento al rector por mantenerse atento y cercano a las necesidades de nuestros agremiados”, concluyó.

Atestiguaron el evento, la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; el secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes; el abogado general, Ismael Quintanilla Acosta; y el secretario de Administración, Jesús Francisco Castillo Cedillo.

UNIFORMAN LUCY Y LALO GATTÁS A SELECCIONES DEL MUNDIALITO DIF VICTORIA 2026… En el marco del ambiente mundialista que alientan el gobierno de Victoria y Sistema DIF Municipal, el alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, llevaron a cabo la entrega de uniformes a alumnos y maestros de las 12 escuelas primarias que disputarán la Copa del Mundialito 2026 a partir del 27 de mayo.

Con la invitación a jugar con pasión, respeto y orgullo por sus planteles, Lucy y Lalo, junto a empresarios patrocinadores, entregaron las playeras réplica de selecciones, reafirmando el compromiso de que cuando sociedad, iniciativa privada e instituciones trabajan unidos por la niñez y sociedad se logran experiencias positivas para la comunidad.

“En el DIF Victoria promovemos el deporte, la convivencia familiar, el trabajo en equipo y la sana competencia; nos sentimos muy orgullosos en apoyar los sueños, el talento y el desarrollo de nuestras niñas y niños” expresó Lucy de Gattás al agradecer a las empresas patrocinadoras su responsabilidad social y generosidad al Mundialito DIF Victoria.

El alcalde de Victoria, se sumó al reconocimiento del sector empresarial por invertir en el deporte y futuro de Victoria, en tanto que a los participantes los conminó a “disfrutar la experiencia, jugar con pasión, diviértanse, hacer amigos y representar con orgullo los colores de su equipo y escuela” en el torneo mundialista escolar.

En el evento, se entregó reconocimiento a los propietarios de las empresas patrocinadoras La Cocinería, Tortillería Don Toño, Don Fidel, Óptica Lerma, Concretos La Joya, Avante, Centro Llantero Garza, Maderería El Roble, GOSACA y Ruter Concretos, por convertirse en aliados del gran proyecto deportivo enfocado en la niñez victorense.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com