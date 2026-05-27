Consolida Tamaulipas atención integral a la salud mental con nuevo Consejo Estatal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la entrada en vigor de la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial, se instaló el Consejo Estatal de Coordinación para la prevención, promoción y atención de este padecimiento, en donde Tamaulipas se coloca como uno de los primeros estados en contar con una ley debidamente actualizada para el bienestar emocional de la población.

Como parte del reconocimiento que la salud mental ocupa en la agenda y políticas públicas del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, acompañada por el presidente de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado, Víctor Manuel García Fuentes, dio paso a la toma de protesta de los integrantes del Consejo y a la firma del acta que garantiza el trabajo unificado de las instituciones para atender este padecimiento.

“Trabajar unidos por el bienestar emocional de la población también es cuidar la vida, y la instalación de este Consejo representa un paso histórico para nuestra entidad, y hoy, más que formalizar un tema que nos vulnera a todos, es un compromiso humano con la salud mental, la dignidad humana, la prevención, la inclusión, los derechos humanos y la calidad de vida para todas y todos los tamaulipecos”, dijo Hernández Campos durante su participación.

Dijo que los problemas emocionales, las conductas suicidas, las violencias, las adicciones y las afectaciones derivadas de factores sociales y económicos exigen respuestas integrales y coordinadas; por ello, la instalación de este Consejo representa también una oportunidad para construir acuerdos, sumar capacidades y colocar el bienestar de las personas en el centro de las decisiones del gobierno de Tamaulipas.

La nueva Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial establece un modelo de atención integral, comunitario, preventivo e interinstitucional, que busca acercar los servicios a la población, fortalecer la detección temprana, garantizar la continuidad de la atención y promover entornos más saludables, seguros y solidarios para las comunidades.

En este contexto, el Consejo Estatal de Coordinación para la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial coordinará estrategias de prevención y atención de los trastornos mentales y las adicciones; impulsará programas comunitarios de promoción del bienestar psicosocial; fomentará la capacitación y profesionalización del personal; promoverá campañas de sensibilización y combate al estigma; así como dará seguimiento y evaluación a las políticas públicas implementadas en la materia.

“Tengamos siempre presente que la salud mental es un derecho humano universal y que todas y todos merecen una atención de calidad, equitativa, digna y oportuna para la recuperación de su salud y reintegración social, y con esta estrategia reiteramos nuestro compromiso de trabajar con responsabilidad, sensibilidad y visión humana para fortalecer este tipo de atención en todos los rincones de nuestro estado”, puntualizó la secretaria de Salud.

En este evento, se contó con la asistencia del vocal de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Armando Javier Zertuche Zuani; el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González; la secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González; el coordinador del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el titular del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar; y el subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; así como integrantes de la actual legislatura local.

Por último, la secretaria de Salud, agradeció la colaboración de la CANIRAC y la COEPRIS, ya que con el trabajo conjunto y con esta alianza estratégica, se avanza en la construcción de un sector restaurantero más seguro, responsable y comprometido con el bienestar de las y los tamaulipecos.