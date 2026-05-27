Destaca Gobierno de Tamaulipas infraestructura de seguridad en la región norte

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa fortaleciendo la infraestructura de seguridad en la región norte mediante la construcción de Estaciones Seguras, proyecto diseñado para mejorar la atención, protección y vigilancia de las y los ciudadanos que transitan por las principales carreteras de esta zona de Tamaulipas.

El secretario Pedro Cepeda Anaya, informó que estas obras forman parte de una estrategia integral que contribuye a fortalecer la seguridad en las vías de comunicación y brindar mayor confianza a las familias tamaulipecas.

“Estas Estaciones Seguras permiten mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, además de ofrecer espacios de apoyo para quienes circulan por la red carretera del estado”, mencionó el servidor público.

El funcionario estatal reiteró que estas acciones responden al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar obras con sentido social que fortalezcan la seguridad y el bienestar en todas las regiones de la entidad.