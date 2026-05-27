Es Tamaulipas campeón nacional en el fútbol de la Olimpiada Nacional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- La Selección Tamaulipas Sub-15 escribió una página histórica al proclamarse campeona nacional y conquistar la medalla de oro dentro del Mundial Social 2026, certamen celebrado en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México este martes 27 de mayo.

El representativo tamaulipeco derrotó en tanda de penales a la Selección de Coahuila, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular, por lo que consiguió así una histórica presea dorada que no se lograba desde hace 14 años para el futbol estatal en Olimpiada Nacional.

“Ustedes son orgullo para Tamaulipas, lucharon contra todo, a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya los felicito por este logro histórico”, expresó Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Tamaulipas, ya que el conjunto coahuilense logró adelantarse en el marcador durante los primeros 15 minutos del partido, aprovechando una de sus primeras oportunidades frente al arco.

Sin embargo, la reacción tamaulipeca llegó antes del descanso. Rodrigo Gómez apareció con un disparo cruzado de gran calidad que terminó en el fondo de las redes para poner el 1-1 y devolverle la esperanza al cuadro tamaulipeco.

Para la segunda mitad, el duelo se volvió intenso y muy disputado, además de que una fuerte lluvia complicó las condiciones del terreno de juego. Ambos equipos lucharon cada balón y generaron pocas oportunidades claras de gol.

La ocasión más importante en el segundo tiempo, fue para Tamaulipas, cuando en una jugada a balón parado el balón quedó a la deriva dentro del área y Julio de León sacó un potente disparo que estuvo a centímetros de convertirse en el tanto del campeonato, pero la defensa rival logró sacar el esférico prácticamente sobre la línea de gol.

Con el empate persistiendo tras el tiempo regular, el campeonato tuvo que definirse desde el punto penal. Ahí, la Selección Tamaulipas mostró mayor contundencia y sangre fría, mientras que Coahuila falló en dos ocasiones. Finalmente, Luis Ángel Pérez fue el encargado de cobrar el último penal tamaulipeco, anotando el disparo definitivo que selló la victoria y desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico y afición por la medalla de oro nacional.

El torneo formó parte del Mundial Social, evento impulsado por el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fomentar el deporte y la integración social entre jóvenes de todo el país.

Al final, el equipo tamaulipeco fue felicitado por el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, además de los alcaldes de Ciudad Madero, Erasmo González, Armando Martínez de Altamira y por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal.