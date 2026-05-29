Aprueba Congreso de Tamaulipas minutas en materia de Poder Judicial y no injerencia extranjera

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El Congreso de Tamaulipas aprobó este viernes dos minutas con proyecto de decreto remitidas por el Congreso de la Unión, mediante las cuales se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Poder Judicial, destacando incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Con esta aprobación, el Congreso de Tamaulipas se unió a los congresos locales del país en respaldar ambas reformas constitucionales.

En sesión plenaria, las y los legisladores avalaron la reforma judicial, la cual establece que la segunda elección popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto del ámbito federal como local, se realizará en junio de 2028 y no en 2027, como se contemplaba originalmente.

También se crea una Comisión Coordinadora integrada por las personas titulares de los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión, encargada de homologar criterios de evaluación, verificar el cumplimiento de requisitos de las personas aspirantes y coordinar los procesos de selección de candidaturas.

La reforma también incorpora ajustes relacionados con la integración de boletas electorales judiciales, las reglas de postulación, los mecanismos de escrutinio y cómputo, así como la evaluación y capacitación de las personas juzgadoras electas.

La diputada Marina Ramírez (PAN) dijo que solo corrigen aspectos para tener acordeones más cortos, un comité de selección más centralizado y un acarreo más organizado, “lo peor de todo es que mediante una reserva le regalan un año más de cargo al Tribunal Electoral y otros siete años mediante reelección, a ese mismo Tribunal que les regaló 53 curules más en la Cámara de Diputados y diez escaños en el Senado. Y lo hacen de manera apresurada a escasos tres días de que venza la ventana legal para hacer dicha reforma. Se les olvida que México no es una isla sino parte de una comunidad global que de todo toma nota y que siempre pasa la factura. Y posiblemente lo hará con la renegociación del Tratado con Estados Unidos y Canadá”.

Por otra parte, el Pleno aprobó la minuta que adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal para establecer como causal de nulidad de una elección la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

Sobre este tema la legisladora panista María del Rosario González cuestionó la complejidad en su lenguaje y preguntó ¿A qué le tiene miedo Morena? ¿Qué esconde? Y añadió: “No se vale retener el poder a la mala y buscar perpetuarse en el poder”.

La diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aclaró que la soberanía nacional es un principio sagrado que todos están obligados a defender, pero advirtió que aprobado no es una simple reforma electoral, es algo mucho más delicado, se cambiaron las reglas para anular elecciones, justo antes de los procesos del 2027 y al mismo tiempo se abrió la puerta para que magistrados electorales puedan permanecer hasta 2034.

“La causal de injerencia extranjera puede sonar razonable en el discurso, nadie quiere que gobiernos, agencias, dinero o propaganda del extranjero contaminen una elección mexicana. El problema es otro, la redacción es tan abierta que puede convertirse en una llave política ¿Qué será injerencia? ¿Un reportaje internacional? ¿Una denuncia de una organización civil? ¿Una campaña digital? ¿Una declaración desde otro país? En materia electoral las causales de nulidad deben ser precisas, objetivas y difíciles de manipular, sino dejan de proteger el voto y empiezan a amenzarlo”, mencionó Guillén.